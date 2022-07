Caso Sara Sofía: procesados por su desaparición podrían quedar libres

Carolina Glaván y Nilson Díaz fueron detenidos en el occidente de Bogotá, tras la desaparición de Sara Sofía. Foto: Policía

Nuevamente, la posibilidad de conocer la verdad sobre lo ocurrido con la niña Sara Sofía se esfumó. Para este miércoles 27 de julio estaba programada la audiencia preparatoria en contra de Carolina Galván y Nilson Díaz, pero esta, por segunda vez, fue aplazada por supuestas fallas en la conexión a internet.

En esta audiencia se esperaba que la Fiscalía y la defensa de los procesados dieran a conocer cuáles serían los argumentos y las pruebas que presentarán durante el eventual juicio, pero debido al aplazamiento, la verdad tendrá que seguir esperando.

LEA: Sara Sofía: la esperanza por encontrar respuestas sigue viva

“Unos de los argumentos (por los que se aplazó) fue porque el Internet en la cárcel no funciona muy bien y Nilson Díaz no se puede conectar a la audiencia. Otra es porque una de las partes procesales está enferma o el abogado no se presenta”, dijo Xiomara Glaván, tía de la menor desaparecida desde principios de 2021 en la localidad de Kennedy.

De no llevarse a cabo esta diligencia judicial en las próximas semanas, los procesados, Carolina Galván, mamá de Sara Sofía, y Nilson Díaz, su padrastro, podrían solicitar una eventual libertad por vencimiento de términos, pues una vez radicado el escrito de acusación hay un plazo de 240 días para que inicie el juicio oral. Se habla de 240 días porque este caso está en la justicia especializada y los términos, a diferencia de otros, se duplican.

Le puede interesar: Caso Sara Sofía: Fiscalía acusó formalmente a Nilson Díaz y Carolina Galván por su desaparición

Carolina Galván y Nilson Díaz están siendo procesados por el delito de desaparición forzada, pero Díaz, además, enfrenta otro proceso por el delito de inducción a la prostitución y constreñimiento, lo cual demostraría, cuenta la defensa de Galván, que “Carolina no era su pareja cuando pasó lo de su hija, sino una mujer en cautiverio por explotación sexual”.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.