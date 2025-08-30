Muerte de Valeria afanador: Cajicá está de luto y decretan tres días de duelo

Con las banderas a media asta se expresa el luto en Cajicá por la muerte de la niña Valeria Afanador, de 10 años, quien desapareció el 12 de agosto y la encontraron el 29, en zona rural del municipio. Foto: Óscar Pérez

Cajicá está de luto y las banderas a media asta en el parque del pueblo, así lo expresan. Es el dolor tras la noticia del hallazgo sin vida de la niña Valeria Afanador, de 10 años, a quien encontraron en la tarde del viernes, en el río Frío, a escasos 200 metros del colegio de donde desapareció.

Por esta razón, la Alcaldía emitió este 30 de agosto, el Decreto 165 de 2025, con el que se le rinde homenaje póstumo a la menor; declarar tres días de duelo en la población e invita a las instituciones a sumarse a las expresiones de solidaridad.

Valeria Afanador, de 10 años, desapareció el pasado 12 de agosto de 2025 de su colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en zona rural del municipio, y la encontraron este viernes , en el sector de La Fragua, a pocos metros de la institución.

En un gesto de solidaridad y acompañamiento, el decreto establece tres días de duelo municipal, que se extenderán hasta el próximo martes 2 de septiembre, tiempo durante el cual se izará en la población la bandera a media asta. El documento oficial, de igual manera, invita a las instituciones educativas públicas y privadas, para que se unan a la manifestación de solidaridad, respeto y disposición para participar en los actos fúnebres de la niña.

La alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome Rincón, ha expresado sus más sentidas condolencias a los padres del menor, Manuel Fabián Afanador Casas y Luisa Fernanda Cárdenas Contreras, así como a sus hermanos, abuelos, tíos y demás familiares y amigos. El Decreto se le entregará a los familiares en en ceremonia religiosa, como un símbolo de respeto y cariño.

La administración municipal reconoce que el fallecimiento de Valeriano deja un profundo vacío en la comunidad y reitera su compromiso de honrar su memoria y acompañar a su familia en este difícil momento

