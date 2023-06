Caso Yessica Calvera: “Recibió 20 puñaladas mientras estaba dormida e indefensa”, escrito de acusación. Foto: Cortesía

Una semana después de que se encontrara el cadáver de la editora audiovisual de RCN Televisión, Yessica Calvera, de 39 años, se siguen conociendo detalles de los hechos que llevaron a su muerte.

Recordemos que su cuerpo fue encontrado sin signos vitales el pasado viernes, 2 de junio, en su apartamento ubicado en el tercer piso del edificio Parque de la Matinata, en el sector de Modelia, al noroccidente de Bogotá.

Según el reporte de Medicina Legal, revelado por el Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- su muerte ocurrió sobre las 4:15 de la madrugada y al parecer su hijastro, de 16 años, la habría apuñalado mientras estaba dormida y en estado de indefensión.

De acuerdo con el informe, su cadáver presentaba cerca de 20 lesiones con arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo, entre ellas los glúteos, el ojo izquierdo, la región dorsal, el antebrazo izquierdo, la muñeca derecha, la clavícula izquierda y el abdomen.

“Sobre las 4:14 de la madrugada el adolescente sostiene una fuerte discusión con su madrastra porque ella se niega a dejarlo salir con su pareja sentimental, (…) acto seguido, el menor va a la cocina, coge un arma cortopunzante, regresa a la habitación y le propinó múltiples heridas en la cabeza, los ojos, los brazos, el pecho, los glúteos y las piernas”, se indicó en el escrito de acusación.

Testimonios recopilados por ‘CityTv’, apuntan a que Calvera, su compañero sentimental y el hijo de este llevaban más de ocho años viviendo juntos; sin embargo, al parecer el relacionamiento no era del todo ameno una vez el padre del menor no estaba presente.

Alexander Godoy, como fue identificado la pareja de la víctima, no se encontraba en la vivienda, había viajado fuera del país y se encontraba en Estados Unidos; de manera que Yessica era al parecer la adulta responsable del cuidado del menor, aunque según las indagaciones el señalado como agresor había manifestado su deseo de vivir con sus abuelos paternos.

Cabe señalar que Calvera fue reportada como desaparecida luego de que inicialmente el hijo de su compañero sentimental afirmara que salió con ella y que la última vez que la vio tomó un bus del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá con destino a su lugar de trabajo.

No obstante, cuando investigadores del CTI lo contactaron y le anunciaron una visita de inspección y recolección de pruebas en el apartamento, el menor confesó el crimen y entregó detalles de dónde dejó el cadáver.

De esa manera avanzan la investigación que busca la acusación del menor, quien de acuerdo con el abogado penalista Juan José Castro, magíster en Derecho Procesal Penal, no enfrentaría más de 8 años de condena partiendo de la singularidad de que no tiene 18 años o más:

“De acuerdo con el Código de Infancia de Adolescencia, los menores no son plenamente conscientes de las consecuencias de sus actos. Por ello, en este caso no se habla propiamente de una condena sino de una sanción que busca resocializar y reparar al menor. En algunos momentos se ha hablado de un presunto feminicidio, este delito en Colombia para un mayor de 18 podría implicar más de 30 años de condena; en el caso de un menor infractor la pena no llegará a más de 8 años”, detalla Castro.

