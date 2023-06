Responsable de la desaparición de Helena Laserna es capturado en Bogotá

Recapturan en Bogotá a Camilo Pinzón, condenado por la desaparición de su hijastra, Helena Laserna. Foto: Gaula

Camilo Fidel Pinzón Gómez, condenado a 46 años de prisión por la desaparición forzada de su hijastra, Helena Laserna, fue capturado por agentes del Gaula Militar y del CTI de la Fiscalía. Las autoridades localizaron al hombre en una vía pública de Usaquén, localidad de Bogotá. Hasta el momento, es el único responsable por la muerte de la joven Laserna, nieta de Mario Laserna Pinzón, fundador de la Universidad de Los Andes.

Luego de un juicio de tres años, Pinzón Gómez fue hallado responsable en octubre de 2022 y contra él se emitió una orden de captura, pero se encontraba libre, desde principio de ese mismo año, por vencimiento de términos. El condenado fue la pareja sentimental de María Liliana Laserna, madre de la víctima y paciente de esquizofrenia. La hipótesis señala que, en 2016, Pinzón aseguró enviar a Helena Laserna a un tratamiento experimental en Chile para tratar el autismo que sufría desde temprana edad. Sin embargo, desde ese año se desconoce el paradero de la menor, pues cuyo cuerpo, al parecer, terminó incinerado.

En su momento, Pinzón aseguró que Helena Laserna había muerto durante el desconocido tratamiento y junto a casi una decena de niños autistas. Incluso, que al menos tres médicos tratantes se suicidaron una vez se enteraron del fracaso. Para sostener su posición, como se conoció en el expediente, aseguró que trajo a la víctima de regreso en un vuelo, muerta, y la hizo pasar como una pasajera desmayada para superar los controles migratorios.

La familia no creyó la historia y lo denunció. En el expediente quedaron vinculados también María Liliana Laserna y la hermana del hoy condenado, Claudia Patricia Pinzón Gómez. El caso tomó una connotación nacional, no solo porque se trataba de una de las familias más poderosas del país, sino por los misterios que rodearon las circunstancias de la desaparición. Entre los enigmas, que Migración Colombia no reportaba ningún viaje a Chile.

María Liliana Laserna fue declarada inocente al final del expediente, tras comprobarse que en realidad fue víctima de una presión por parte su compañero sentimental para entregar una versión acomodada. Durante el proceso fue enviada, por un tiempo, a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, a pesar de la oposición de la Procuraduría por su estado mental. A Camilo Pinzón se le acusa entonces de haber convencido a la madre de la niña para permitirle llevarla a Chile y someterla al supuesto tratamiento médico que terminó con su desaparición.

