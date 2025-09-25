Cayeron cinco ladrones que tenían en jaque a comerciantes de Chapinero

Los cinco integrantes de la banda fueron capturados tras un atraco a mano armada en una droguería de Chapinero. La Fiscalía los investiga por al menos 35 hurtos a droguerías, supermercados y tiendas de barrio, todos cometidos bajo el mismo patrón: se hacían pasar por clientes y luego actuaban con rapidez y violencia. Foto: Mebog

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La comunidad y una reacción policial oportuna lograron frenar a una banda que venía azotando establecimientos comerciales en el corazón de Chapinero.

En contexto: ¿Le robaron el celular? Policía devolverá más de 15 mil teléfonos

Cinco hombres fueron capturados luego de protagonizar un violento hurto en una farmacia del barrio Chapinero Central. Según relataron las autoridades, los delincuentes ingresaron como cualquier cliente, pero en cuestión de segundos sacaron armas —una de fuego tipo traumática y armas cortopunzantes— y redujeron a la empleada, a quien amordazaron para llevarse dinero en efectivo, celulares y productos dermatológicos. El botín fue avaluado en más de 48 millones de pesos.

Tras el hurto, varios vecinos que se percataron de que algo extraño estaba sucediendo en la droguería alertaron a la Policía. Gracias al aviso se activó un plan candado y cuadras más adelante el vehículo en el que huían fue interceptado. Ahí mismo fueron capturados con el arsenal y el botín todavía en su poder.

Las autoridades no tardaron en relacionar a estos cinco sujetos con una cadena de robos que ha tenido en vilo a comerciantes del sector. La Fiscalía ya los investiga por al menos 35 hurtos a droguerías, supermercados y tiendas de barrio, todos cometidos bajo el mismo patrón: se hacían pasar por clientes, estudiaban el lugar, y luego actuaban con rapidez y violencia.

El vehículo en el que fueron atrapados también habría sido utilizado en varios de estos golpes. Según las cifras preliminares, esta organización criminal habría generado una renta ilegal de hasta 500 millones de pesos con su actividad.

Mientras avanzan las investigaciones, los capturados ya enfrentan cargos por hurto calificado y agravado y un juez de la república decidió enviarlos a prisión.

De acuerdo con la Mebog, en lo que va del 2025 se han reportado 1.965 casos, cifra que indica una reducción del 23% en relación con las cifras del mismo periodo de 2024.

Sin embargo, pese a la reducción, la sensación de inseguridad de buena parte de los comerciantes de la zona, y de puntos de las localidades de Kennedy y Santa Fe, es creciente debido a casos constantes de hurto y extorsión, delitos que pese a los resultados no se han podido mitigar como la comunidad espera.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.