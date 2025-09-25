¿Le robaron el celular? Policía devolverá más de 15 mil teléfonos

Solo los móviles que fueron denunciados serán devueltos. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Guardados en estaciones de policía, así permanecen miles de teléfonos robados, tras una visita por parte de la Personería de Bogotá. Por esta razón, el Ministerio Público Distrital, convocó este martes a una mesa de trabajo resolutiva a las Secretarías de Gobierno, de Seguridad y representantes de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes se comprometieron a entregar los móviles a sus dueños en menos de un mes.

La jornada busca devolver 15 mil celulares que fueron hurtados y posteriormente denunciados antes las autoridades. “En los últimos años se han recuperado cerca de 33 mil celulares. Hoy quedó previsto que, en un mes, se realizará una gran jornada de devolución para que los ciudadanos puedan recuperar parte de estos equipos”, explicó el personero, Andrés Castro.

La iniciativa también busca mejorar la percepción de seguridad y dar una respuesta concreta a quienes han sido víctimas de hurto. Insistiendo, desde la Personería, que con más denuncias es posible hacer seguimiento a los casos y combatir este delito.

Aunque este diario consultó a la Secretaría de Seguridad para conocer la fecha exacta de la jornada, al termino de esta publicación no hubo respuesta. Se espera que en las próximas semanas, brinden, junto a Policía, mayor información donde se realizará la entrega.

Con corte al 30 de abril de este año, en promedio hurtaron 84 dispositivos móviles al día (10.131), una reducción del 32%, respecto al mismo periodo en 2024 (14.929). A lo anterior, hay que tener en cuenta el subregistro, pues los ciudadanos suelen reportar a los operadores, pero no denunciar ante las autoridades. Cuenta de ello, es la recuperación de 1.565 celulares en lo corrido de este año, unos 13 al día.

Según conoció la concejal Diana Diago, de acuerdo con cifras suministradas por la Secretaría de Seguridad, las localidades en las que más se registró este delito fueron Engativá (3.869), Suba (3.804 casos), Chapinero (3.525), Kennedy (3.475) y Usaquén (2.673). “Lo más grave es que en estas localidades, 556 cámaras de seguridad están fuera de servicio”, agregó.

Las modalidades son distintas (atraco, cosquilleo, raponazo), así como los eslabones que actúan en esta cadena. El más visible, por su puesto, es el ladrón. Se mueve a pie, en motocicleta, solo o en compañía. Tras cometer el delito, violento o no, el teléfono pasa al “reducidor”, encargado de comprar el móvil, con pleno conocimiento del hurto.

