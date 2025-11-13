Cayeron “Los Topos”, la banda que hurtaba cable bajo estaciones de TransMilenio

Los tres capturados fueron sorprendidos en flagrancia mientras sustraían cable de cobre de la parte subterránea de la estación. Foto: Mebog

Tres hombres fueron capturados la noche del miércoles en la estación Calle 45 de TransMilenio, en la localidad de Chapinero, mientras sustraían varios metros del cableado de cobre del sistema de transporte. Los sujetos, bautizados por la Policía como “Los Topos”, fueron sorprendidos por uniformados del Grupo de Transporte Masivo, luego de que personal de seguridad reportara ruidos extraños bajo la estación.

Según las autoridades, al verificar la zona encontraron placas levantadas, herramientas y cerca de 100 metros de cable encauchetado cortado, avaluado en unos COP $20 millones. Los tres hombres intentaron esconderse entre los escombros, pero fueron hallados y detenidos en flagrancia. Ahora deberán responder por el delito de hurto ante las autoridades competentes.

El robo de cableado, un delito que parece menor pero que afecta directamente la operación del sistema y la seguridad de los usuarios, se ha convertido en una preocupación constante para TransMilenio. En lo corrido de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha detenido a 18 personas por este mismo delito y ha recuperado 420 metros de cable, según datos oficiales.

Aunque las cifras muestran una ofensiva sostenida, el hurto de infraestructura pública sigue siendo una señal de alerta sobre los vacíos en la vigilancia nocturna del sistema. En varios puntos del corredor, vecinos y trabajadores han denunciado la falta de iluminación o presencia policial, condiciones que facilitan estos actos.

La estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia” —bajo la cual se dio esta captura— busca reducir los delitos dentro y alrededor del sistema, pero los resultados en materia de percepción ciudadana aún están por verse. TransMilenio, que diariamente moviliza a millones de bogotanos, enfrenta el reto de garantizar no solo la movilidad, sino también la seguridad de su infraestructura, cada vez más codiciada por redes de hurto que ven en el cobre un negocio rentable y difícil de rastrear.

Casos recientes dan cuenta de una modalidad de hurto creciente

El caso de la Calle 45 no es aislado. En el mes de agosto, seis sujetos fueron sorprendidos mientras intentaban perpetrar un millonario robo de cableado a plena luz del día y ante decenas de testigos, bajo la estación Calle 22, en la troncal Caracas. Los hombres habían ingresado a un hueco bajo la estructura para cortar fibra óptica, pero su presencia fue detectada por los guardias del sistema, que alertaron a la Policía. En esa ocasión, las autoridades recuperaron 54 metros de cable encauchetado, avaluado en unos siete millones de pesos, e incautaron varias herramientas utilizadas para facilitar el hurto, según confirmó la comandante de la Policía de TransMilenio, mayor Maryam Moreno.

Aunque las cifras muestran una ofensiva sostenida, el hurto de infraestructura pública sigue siendo una señal de alerta sobre los vacíos en la vigilancia nocturna —y ahora también diurna— del sistema. En varios puntos del corredor, vecinos y trabajadores han denunciado la falta de iluminación o presencia policial, condiciones que facilitan estos actos.

¿Por qué es tan apetecido?

Una de las empresas que más ha sufrido este problema es la ETB. La empresa de telecomunicaciones del Distrito informó que, en 2023, de robo en robo, los delincuentes sustrajeron más de 400 kilómetros de cableado público, cifra que equivale a la distancia que separa a Bogotá de Medellín. En 2024 la situación escaló dramáticamente y este tipo de robos aumentaron 140%.

“El cable se mueve mucho, porque es de lo que mejor pagan en las chatarrerías y en los chuzos que se prestan para eso. Por ejemplo, hace unos meses usted llevaba un kilo de cable de cobre pelado y le daban entre $30.000 y $35.000. Si lo lleva sin pelar, le pagan por bajito entre $23.000, más o menos. Eso es un negocio grande, porque si se lo pagan bien a los que se lo roban, los que lo compran deben triplicar esa cifra. Ahí no hay pierde”, señaló, en diálogo con El Espectador, Yeison, un joven que reside en los pagadiarios del centro y se gana su sustento diario con labores de reciclaje.

En esto coincide Álex Blanco, expresidente de la ETB. “El apetito por el cobre se da, principalmente, por un aumento en el precio del metal en el mercado internacional. El valor se ha duplicado en el último año y puede que, incluso, más. Eso, por su puesto, hace que el cobre sea un botín apetecido por las bandas delincuenciales”.

Señala Blanco que este tipo de hurtos no distinguen zonas. “La red de ETB se expande por toda Bogotá y vemos con preocupación que a lo largo y ancho de la ciudad el hurto del cableado es una constante. Para revertir esa tendencia hemos avanzado en varios frentes. Actualmente, tenemos el 85% de nuestros clientes con cobertura de fibra óptica y la meta, para final de este año, es lograr que el 100% de los usuarios tengan fibra óptica. Luego, retiraremos el cableado de cobre, para que, simplemente, no haya que robarse”.

En este punto es preciso señalar que la tecnología de fibra óptica es la forma más efectiva de enfrentar el problema, pues lo elimina de raíz. El cableado de la fibra óptica está compuesto por un hilo muy delgado, que puede ser de silicio, vidrio o algún otro material dieléctrico (es decir, que no conduce cargas eléctricas) y al no tener el cobre, lo hace inocuo para los fines delincuenciales.

