Cayeron ‘rompevidrios’ en Chapinero: así operaban los delincuentes

El delincuente con movilidad reducida, era el encargado de conducir el vehículo para huir tras el robo Foto: Policía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Robos en cuestión de segundos. Así operaban dos delincuentes, quienes bajo la modalidad de romper vidrios, se llevaron un botín de cerca de 12 millones de pesos.

El hurto último ocurrió en la localidad a una pareja que dejó su vehículo parqueado en la calle para departir en un establecimiento comercial. Sin embargo, cuando regresaron, se percataron que faltaba una de sus maletas.

Lea más: La nueva calle 13 costará $2,4 billones y estará lista en cinco años

Gracias a cámaras de seguridad, minutos antes se evidenció que un hombre de jean y chaqueta azul se acerca al carro y con una linterna observa los objetos guardados. Es entonces que saca un objeto para romper el vidrio, lo retira y se lleva el morral. En su huida, se sube a una van blanca donde su cómplice lo esperaba.

Sin embargo, las víctimas alcanzaron a observar las placas y alertaron a la Policía, quienes activaron un plan candado, lo que permitió ubicar y detener el automotor sobre la carrera 7 con calle 50. En su poder estaba las pertenencias sustraídas minutos antes (computadores y tabletas).

“Es de anotar que entre los detenidos se encuentra una persona con disminución en la capacidad motora, que tenía acondicionada la camioneta para manejarla y no levantar sospechas. Además, la otra persona presenta anotaciones por los delitos de hurto calificado y agravado, y contrabando”, detalló la Policía Metropolitana de Bogotá.

Los capturados fueron dejados bajo disposición de la Fiscalía.

El concejal Andrés Barrios reveló que los objetos que más le hurtan a la ciudadanía en Bogotá son: dinero, celular, cédula, bicicleta, documentos, billetera, accesorios de comunicación, computador portátil y tarjetas de crédito. Entre enero de 2022 y diciembre de 2024, los delincuentes robaron 528.522 elementos de este tipo, de acuerdo con las cifras reveladas por el Concejal. El cabildante agregó que en la franja horaria de la noche es cuando se presenta el mayor número de hurtos a personas.

Le puede interesar: Audios inéditos revelarían plan extorsivo en contra de Juan Felipe Rincón

“En el último año, entre las seis de la tarde y las 11:59 de la noche tuvimos registro de 36.132 casos. La ciudadanía está desprotegida y por eso yo le pido a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, celeridad con las acciones en materia de seguridad”, añadió el concejal. Asimismo, Barrios informó que el 2024 cerró con la alarmante cifra de 160.067 víctimas de hurto y en ese año las autoridades únicamente recuperaron 7.651 elementos hurtados.

En ese mismo reportó, se encontró que localidades como Suba, Los Mártires, Kennedy, Engativá y Chapinero son las que registran el mayor número de hurtos a personas en la ciudad.

Porcentaje de robos por objeto

Listado de objetos hurtados con mayor frecuencia y porcentaje de incidencia - (Periodo comprendido del 1 de enero de 2022 al 12 de diciembre de 2024).

Dinero - efectivo, 154.712 robos con el 29% de incidencia.

Celulares, 140.297 robos con el 27% de incidencia.

Cédulas de ciudadanía 30.916 robos con el 6% de incidencia.

Bicicletas, 21.856 robos con el 4% de incidencia.

Documentos de identificación, 17.190 robos con el 3% de incidencia.

Billeteras, 12.752 robos con el 2% de incidencia.

Accesorios de comunicación, 11.737 robos con el 2% de incidencia.

Computadores portátiles, 9.441 robos con el 2% de incidencia.

Tarjetas de crédito, 9.355 robos, con el 2 % de incidencia.

Otros objetos, 120.266 robos, con el 23% de incidencia.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.