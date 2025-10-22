La nueva calle 13 costará $2,4 billones y estará lista en cinco años

El proyecto, dividido en siete tramos, tendrá una extensión de 11,62 kilómetros, en el que se construirán carriles exclusivos para TransMilenio, 8 carriles para tráfico mixto, 13 estaciones sencillas y una estación cabecera, 22,9 km ciclorruta y más de 510 mil m2 de espacio público, de los cuales cerca de 200 mil m2 son de zonas verdes. Foto: Alcaldía de Bogotá

El Distrito presentó avances en la consolidación de uno de los proyectos viales más ambiciosos de los últimos años. Este miércoles, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, junto a su equipo de gobierno, anunció la apertura de la licitación para los tramos 3, 4, 5 y 6 de La Nueva 13, el proyecto que promete modernizar el occidente de la capital.

La obra, que tendrá una inversión total superior a los $2,4 billones (entre obra e interventoría para los tramos recién licitados), está pensada para mejorar la conectividad entre Bogotá y el occidente del país, y facilitar la movilidad de cerca de 1,6 millones de personas que viven y se desplazan en esta zona.

“Este corredor es fundamental para Bogotá, por lo que significa en términos de carga. Además de mejorar el transporte público, nos permitirá reducir el impacto ambiental en la ciudad. La meta es atender una demanda cercana a los 200.000 pasajeros al día”, aseguró el alcalde Galán durante la presentación.

El anuncio incluye el lanzamiento formal del proceso de contratación para cuatro de los siete tramos que componen la obra total. Estos nuevos segmentos completan la conexión entre Puente Aranda (ya en ejecución) y el límite occidental del Distrito Capital, sobre un eje de 11,62 kilómetros a lo largo de la calle 13.

Una obra que busca saldar una deuda con el occidente de la ciudad

La Nueva 13 fue diseñada para responder al rezago histórico en infraestructura vial del occidente de Bogotá. En total, contempla:

13 estaciones troncales y una estación cabecera

Carriles exclusivos para TransMilenio y 8 carriles de tráfico mixto

22,9 km de ciclorruta y más de 510.000 m² de espacio público , de los cuales 200.000 m² serán zonas verdes

20 puentes peatonales y 10 vehiculares nuevos

Una megaestructura de tres niveles en la intersección de Puente Aranda

Un proyecto reestructurado tras licitaciones fallidas

Durante la administración anterior, los tramos 3 y 4 fueron declarados desiertos en tres intentos licitatorios. Según explicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, el equipo actual revisó las condiciones de contratación y realizó ajustes que permitieron reactivar el proyecto:

“Encontramos precios bajos y un AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) desactualizado. También faltaban garantías sobre la disponibilidad de predios. Ajustamos todo el proceso, incluimos jornadas nocturnas y mayores recursos para asegurar su ejecución”, indicó Molano.

Como parte de esta reestructuración, los tramos 3 y 4 fueron subdivididos en cuatro segmentos, los tramos 3, 4, 5, y 6, para facilitar su adjudicación. Por otro lado, teniendo en cuenta que el IDU publicó el proyecto de pliego para la licitación desde julio de este año, se espera que los contratos sean adjudicados antes de finalizar 2025 y que la construcción inicie en el segundo semestre de 2027, tras una fase de preconstrucción prevista para 2026. Las obras finalizarían en 2030.

Detalle por tramos: una transformación por etapas

Tramo 1 (ya en obra) : En la intersección de Puente Aranda. Incluye la construcción de una megaestructura de tres niveles , una glorieta de tráfico mixto, dos carriles exclusivos para TransMilenio, puentes y ciclorrutas. Inversión: $506 mil millones .

Tramo 2 : Desde la carrera 55 hasta la 69F. Tendrá cuatro estaciones, cinco puentes peatonales y dos vehiculares. Inversión: $720 mil millones .

Tramo 3 : Hasta la av. Ciudad de Cali. Dos estaciones, tres puentes peatonales y uno vehicular. Inversión estimada: $537 mil millones .

Tramo 4 : Hasta la carrera 100. Tres estaciones, cuatro puentes peatonales y una oreja conectante. Inversión: $629 mil millones .

Tramo 5 : Hasta la carrera 126. Cuatro estaciones, cinco puentes peatonales y un puente vehicular. Inversión: $662 mil millones .

Tramo 6 : Hasta el límite occidental de Bogotá. Contará con la estación cabecera y cuatro puentes. Inversión: $586 mil millones .

Tramo 7: Corresponde al patio-taller que dará soporte a una flota eléctrica. Actualmente en estructuración. Inversión: $220 mil millones.

Los predios están asegurados

A diferencia de otras obras de gran escala, el IDU aseguró contar con los predios requeridos antes del inicio de obra, lo que permitiría cumplir con los cronogramas establecidos. El alcalde Galán subrayó que esa fue una condición esencial para avanzar sin contratiempos y evitar las demoras históricas que han afectado a otras troncales.

La demolición por implosión del antiguo puente de Puente Aranda, ocurrida el 12 de octubre de este año, que marcó un hito, se considera el primer gran paso para la transformación estructural del occidente capitalino.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.