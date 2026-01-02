Cayó banda delincuencial ‘La Isla’ dedicada al narcomenudeo en Kennedy

Siete personas deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte estupefacientes. Foto: MEBOG

La Policía Nacional a través de la Seccional de Investigación Criminal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación del grupo delincuencial “La Isla”, dedicado al tráfico de estupefacientes en la localidad de Kennedy.

Ocho meses de investigación que incluyó labores de vigilancia, entrevistas, búsqueda selectiva en base de datos, cotejos morfológicos, interceptaciones telefónicas, y actividades de agente encubierto, lograron evidenciar el accionar criminal de siete personas responsables del narcomenudeo en los sectores de El Amparo, María Paz y el entorno de la Plaza Central de Abastos, quienes generaban rentas criminales por más de 50 millones de pesos mensuales.

A partir de órdenes judiciales, la Sijin desplegó las diligencias de allanamiento y registro, materializando la captura e incautación de más de 150 gramos de Tussi, 7 Frascos de Ketamina (fármaco psicoactivo utilizado para la elaboración de sustancias alucinógenas) y 7 dispositivos móviles.

Entre los capturados se encuentra el cabecilla, alias ‘Julián’, quien era el encargado de la fabricación y el almacenamiento las sustancias ilícitas, Asimismo, alias ‘Oscar’ coordinador y encargado de la distribución de los estupefacientes entre los expendedores para su posterior comercialización.

Los capturados registraban antecedentes judiciales por delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Durante la audiencia de legalización de captura, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte estupefacientes. Un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento preventivo en centro carcelario, mientras transcurre el proceso penal en su contra.

