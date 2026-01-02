Diciembre dejó menos quemados por pólvora en Bogotá, pero preocupan casos en menores

Los artefactos que causaron estas heridas fueron en su mayoría voladores (32 casos) y totes (17 casos).

Con el final de las festividades llega también el lamentable balance de las cifras de quemados por pólvora en Bogotá. De acuerdo con la Secretaría de Salud, con corte al 1 de enero, la temporada decembrina dejó 104 personas lesionadas, una reducción del 27,8% frente al mismo periodo en 2024 (144 casos). De este total, 79 personas heridas fueron adultos y 25 menores de edad.

“Un solo lesionado por pólvora es mucho. De ninguna manera nos sentimos satisfechos, es una realidad lamentable. Un balance agridulce”, sentenció el subsecretario de Salud, Julián Fernández, en diálogo con Noticias Caracol.

Al revisar a detalle las cifras de quemados, la entidad distrital reportó que las lesiones se presentaron más en manos (69 casos), cara (24) y ojos (13), primordialmente con quemaduras en segundo y primer grado. Asimismo, los artefactos que causaron estas heridas fueron en su mayoría voladores (32 casos) y totes (17 casos). Mientras que la primordial actividad causante fue por manipular (54 casos) y observar (42 casos) los elementos pirotécnicos.

“En las quemaduras de primer grado se puede recuperar más fácil porque compromete la epidermis, pero las de mayor grado pueden quedar secuelas de por vida o sobreinfectarse. Siete personas van a perder en algún grado su capacidad funcional por amputaciones de sus dedos”, analizó Fernández.

San Cristóbal con 10 lesionados, Teusaquillo con 1 lesionado, Los Mártires (4), Antonio Nariño (2) y Puente Aranda (4), fueron las localidades donde aumentaron los casos de quemados por pólvora durante diciembre de 2025.

Para este año, el subsecretario de Salud informó que iniciarán con vigilancia y campañas preventivas desde el mes de agosto, fortaleciendo el trabajo comunitario con las familias, más allá de un enfoque punitivo.

Primeros auxilios ante quemaduras por pólvora

Ante una lesión ocasionada por pólvora, los especialistas recomiendan actuar de inmediato. Lo primero es alejar a la persona del foco de calor y retirar con cuidado la ropa, sin desprender las prendas que estén adheridas a la piel.

La zona afectada debe enfriarse con agua fría o tibia, evitando aplicar aceites, cremas o remedios caseros. Después, es fundamental buscar atención inmediata en un servicio de urgencias, incluso si la quemadura parece superficial.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.