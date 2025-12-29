Cayó banda delincuencial que usaban menores para vender estupefacientes en San Bernardo

La droga era transportada en vehículos de transporte público, con el propósito de evadir los controles de las autoridades. Foto: Policía de Bogotá

Tras ocho meses de investigación que incluyó labores de vigilancia, entrevistas, análisis de información y consultas en bases de datos, la Fiscalía y la Sijín, lograron identificar el funcionamiento interno, los roles criminales y las zonas de injerencia de la organización delincuencial, los ‘Scarface’.

Una banda conformada por once personas dedicada a la venta y comercialización de sustancias psicoactivas en vía pública, principalmente en el sector de San Bernardo, generando rentas criminales cercanas a 300 millones de pesos mensuales.

Su modus operandi consistía en emplear habitantes en condición de calle y menores de edad para la comercialización de dosis que eran vendidas a precios que oscilaban entre $2.500 y $15.000 pesos. Igualmente, la droga era transportada en vehículos de transporte público, con el propósito de evadir los controles de las autoridades.

Las capturas

Mediante 10 diligencias de allanamiento y registro, efectuadas en las localidades de Santa Fe, Usme y Rafael Uribe, las autoridades lograron materializar la captura de 11 personas, nueve mediante orden judicial y dos en flagrancia. Durante los procedimientos, fueron incautadas dos armas de fuego, tres kilos de bazuco, 11 teléfonos celulares y más de dos millones de pesos en efectivo.

Entre los capturados se encuentran alias ‘Domingo’, cabecilla principal y encargado de coordinar la distribución y comercialización de la sustancia psicoactiva. De igual forma, alias ‘Pipe’ cumplía funciones logísticas relacionadas con el transporte de la droga desde las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.

Adicionalmente, fueron capturados los cuatro hermanos Ruiz Álvarez, señalados de liderar las líneas de expendio denominadas Scarface, Calavera, América, Azul Naranja, Santa Fe, Chuky y Pistolo, cuyo accionar delictivo se remonta a la época del extinto Bronx. Asimismo, se estableció que esta organización criminal mantenía el control de 10 líneas de microtráfico en el sector de San Bernardo.

Los capturados registraban antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y concierto para delinquir. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

En lo corrido del año 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá logró desarticular 18 estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes, la captura de 6.635 personas por este delito e incautar más de 8.1 toneladas de marihuana, 312 kilos de bazuco y 266 kilos de cocaína.

