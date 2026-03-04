Cayó en Bogotá: a prisión sujeto implicado en crimen de niña de 12 años en el Atlántico

Se le vincula con un homicidio cometido en un billar de la localidad y con un caso de sicariato perpetrado en el municipio de Baranoa, en el departamento del Atlántico, que derivó en la muerte de una niña de 12 años. Foto: Archivo particular

En las últimas horas, la Policía de Bogotá confirmó que en la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá, cayó Jonatan José Rivaldo Roa, conocido con el alias de “Choco”, señalado por el delito de homicidio y vinculado a un caso ocurrido en 2025 en el que murió una niña de 12 años en el municipio de Baranoa, en el Atlántico.

De acuerdo con el reporte oficial, la detención se produjo el pasado 1 de marzo en el barrio Las Columnas, en la parte alta de la mencionada localidad, cuando el hombre ingresó junto a otra persona a un establecimiento de billar y, presuntamente, disparó contra un ciudadano que falleció en el lugar minutos después del ataque sicarial. La captura se dio en flagrancia, tras la reacción de una patrulla de vigilancia que recibió información sobre lo ocurrido.

Vinculado a una investigación por el homicidio de una menor

De acuerdo con las autoridades, el detenido también estaría relacionado con otro hecho sicarial registrado en 2015 en jurisdicción del municipio de Baranoa, que derivó en la muerte de una niña de 12 años. Si bien las autoridades no entregaron mayores detalles, caso es materia de investigación y hace parte del proceso que adelanta la Fiscalía.

Roa, de 32 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones para esclarecer su participación en ambos hechos y determinar si tiene vínculos con otras acciones violentas.

