Cayó en Bogotá alias ‘Páez’, señalado cabecilla del Tren de Aragua en Perú

Luis Saúl Pérez Nieto, alias ‘Páez’ o ‘Nairobi’, fue capturado en Fontibón y es señalado de pertenecer al Tren de Aragua. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La mañana de este jueves se confirmó la captura de Luis Saúl Pérez Nieto, conocido con el alias ‘Páez’ o ‘Nairobi’, señalado por el Gobierno nacional como uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias ‘Niño Guerrero’, máximo líder dicha organización criminal.

Le puede interesar: Asesinan a intendente de la Sijín en Ciudad Bolívar durante operativo por triple homicidio

La captura fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que Pérez Nieto, quién cayó en un operativo en la localidad de Fontibón, tendría un papel de articulación de actividades criminales en Sur y Centroamérica.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, alias ‘Nairobi’ estaría relacionado con extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico. Además, aseguró que el hombre era requerido por autoridades de Estados Unidos por estos delitos.

Según la información oficial, Pérez Nieto habría ocupado una posición de importancia dentro de la estructura criminal del Tren de Aragua en Perú.

La captura

El operativo contó con participación de la Policía, la Fiscalía y la DEA, en un trabajo de seguimiento a los movimientos del señalado criminal.

Si bien Pérez Nieto mantuvo un bajo perfil durante su permanencia en Colombia, sus movimientos venían siendo rastreados de cerca hasta que el momento preciso para efectuar el operativo llegó.

¿Qué sigue para Pérez Nieto?

Tras la captura, Pérez Nieto quedó a disposición de las autoridades judiciales. Su situación jurídica deberá definirse dentro del proceso correspondiente y, en caso de que exista una solicitud formal de Estados Unidos, las autoridades tendrán que adelantar los trámites relacionados con ese requerimiento.

Hasta ahora, el Gobierno ha señalado que el detenido era requerido por autoridades estadounidenses, pero no se han divulgado públicamente mayores detalles sobre la eventual orden judicial ni sobre los cargos específicos que enfrentaría en ese país.

“El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan”, afirmó el presidente.

La investigación deberá establecer ahora qué actividades desarrollaba Pérez Nieto durante su permanencia en Bogotá, con quiénes tenía contacto y si mantenía desde Colombia operaciones vinculadas al Tren de Aragua.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.