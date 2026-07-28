Cementerios distritales: Contraloría ratifica millonario detrimento patrimonial

Aspecto externo del Cementerio Distrital del Sur Foto: El Espectador - José Vargas

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La Contraloría de Bogotá confirmó en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal contra la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S. por un detrimento patrimonial calculado en COP 7.451.331.688 millones. La decisión deja en firme la sanción vinculada a las irregularidades detectadas durante la ejecución del Contrato de Concesión No. 415 de 2021, suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) para la operación de los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín.

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Al resolver el recurso de apelación presentado por el concesionario, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría, concluyó que las pruebas aportadas en el expediente demostraron que los ingresos generados por los servicios funerarios se manejaron por fuera del esquema fiduciario previsto, aun cuando el periodo de transición estipulado en el contrato ya había vencido.

Manejo de recursos fuera de las cuentas autorizadas

En el pronunciamiento, el organismo de control precisó que los desacuerdos o diferencias surgidas entre las partes durante el desarrollo del contrato no constituían una justificación válida para disponer de dineros públicos en cuentas bancarias distintas a las que se pactaron a nivel contractual.

María Teresa Zuluaga Botero, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, sostuvo que la resolución ratifica la función del control fiscal en la protección del patrimonio capitalino frente al incumplimiento de compromisos asumidos por privados al administrar dineros del Estado.

Cabe recordar que con la ratificación en segunda instancia se agotan los recursos que tenía el consecionario de este proceso de responsabilidad fiscal, dejando la decisión en firme de manera definitiva.

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