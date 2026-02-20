“Primeros auxilios” a centenaria casa de La Candelaria, destruida por camión de basura

De acuerdo con el Instituto, estas acciones buscan estabilizar la edificación sin alterar su valor histórico ni su configuración original. Foto: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)

El accidente de un camión de basura, que terminó en la sala de una casa con alto valor patrimonial, en el centro de Bogotá, obligó a que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) tomara acciones urgentes para conservar su valor.

La casa afectada es una edificación colonial esquinera, con fachada continua, tejas de barro, carpintería en madera y colores tradicionales, ubicada en una zona de conservación especial.

Por eso, la entidad distrital, encargada de proteger las joyas arquitectónicas urbanas, autorizó y acompañó acciones inmediatas de “primeros auxilios” para proteger la casa, ubicada en La Candelaria, en el Centro Histórico de Bogotá.

El IDPC, no solo participó en el retiro del vehículo junto al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), sino que emitió un concepto técnico que permite adelantar intervenciones urgentes para evitar nuevos daños y posibles actos de vandalismo.

Según explicó Diego Parra, director del IDPC, el acompañamiento fue inmediato. “Nuestra prioridad es la seguridad de las personas y la protección del inmueble, evitando la caída de elementos y mayores afectaciones”, señaló.

Daños y medidas recomendadas

El inmueble, declarado Bien de Interés Cultural y con nivel de intervención 2, presentó fracturas en parte de la cubierta, con tejas y elementos sueltos que representan riesgo de desprendimiento. Aunque no se evidenciaron daños estructurales graves, el IDPC recomendó:

Apuntalamiento provisional para sostener la cubierta.

Instalación de cerramientos temporales.

Desmonte controlado de tejas y piezas inestables.

Protección contra filtraciones de agua, especialmente por la temporada de lluvias.

De acuerdo con el Instituto, estas acciones buscan estabilizar la edificación sin alterar su valor histórico ni su configuración original.

Construcción en adobe y alto valor patrimonial

El subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio, Édgar Andrés Figueroa, explicó que la vivienda, construida en adobe con muros de hasta un metro de espesor, conserva una estructura robusta. “Varias unidades de adobe permanecen integrales, lo que demuestra su buena calidad constructiva. Sin embargo, la pérdida de apoyo en el muro hace necesario reforzar la cubierta para evitar colapsos”, indicó.

El IDPC aclaró que todas las obras autorizadas son temporales y deben cumplir criterios de mínima intervención y reversibilidad, es decir, que puedan retirarse en el futuro sin dañar los materiales originales. Además, instó a los propietarios a realizar un diagnóstico estructural detallado que permita establecer el alcance real de los daños y definir una intervención definitiva.

La entidad reiteró que continuará con el seguimiento técnico del caso y brindará acompañamiento permanente para garantizar la conservación del inmueble, la seguridad del entorno y el respeto por su valor patrimonial. “Estas medidas buscan proteger un bien que hace parte de la memoria y la identidad de Bogotá”, concluyó el Instituto.

