Policía con taser redujo a hombre que se negó a un arresto. Vecinos hablan de abuso policial

Un procedimiento policial en el barrio El Poa, en la localidad de Suba, el pasado 19 de febrero, terminó en una fuerte confrontación física y denuncias por presunto abuso de autoridad, luego de que varios uniformados inmovilizaran a un ciudadano, tras una discusión en vía pública. Según versiones conocidas, el hombre fue esposado y trasladado a un centro médico, donde habría sido atendido por una fractura de clavícula, presuntamente causada durante el procedimiento.

Lo que muestran los videos

En los registros se observa al ciudadano discutiendo con un uniformado que sostiene un arma de electrochoque tipo taser. En un primer momento no hay contacto físico, pero minutos después llegan más agentes para apoyar el procedimiento.

#BOGOTÁ. Ciudadano denuncia presunto abuso de autoridad por parte de varios Policías en el b/El Poa, loc/Suba la tarde de hoy 19FEB. Según informan; la riña se dio porque uniformados abordaron de forma grosera a un ciudadano que les reclamo que, porqué eran así y empieza el cruce… pic.twitter.com/qyZx3dRxMv — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 19, 2026

Cuando intentan inmovilizarlo, se produce un forcejeo. En medio de la resistencia, el hombre lanza golpes a uno de los policías, lo que lleva a otro uniformado a accionar el taser para reducirlo. Tras la descarga, el ciudadano cae al suelo.

La escena genera una reacción inmediata entre vecinos y transeúntes, quienes rodean a los uniformados y les reclaman por el uso de la fuerza. En algunos momentos, también se registran insultos y empujones contra los policías. En otro momento del video, uno de los agentes señala a un segundo ciudadano de intentar retirarle las esposas, por lo que también es detenido.

Versiones del barrio

En otro video, un hombre que se identifica como integrante de la “Cívica de Suba” asegura que el ciudadano intervenido es vecino del sector y que, al momento de los hechos, se encontraba arreglando su bicicleta. Según su versión, los policías lo habrían llevado a un local cercano, donde se habría producido la agresión. También señala que, durante el procedimiento, salió la madre del hombre a reclamar por lo ocurrido. En las grabaciones se observa a varias personas intentando mediar para frenar la confrontación, mientras aumentan los gritos y los reclamos.

Reacciones y debate

La difusión de los videos generó reacciones divididas. Algunos usuarios respaldaron la actuación de la Policía y señalaron que el ciudadano agredió primero a los uniformados. Otros, en cambio, cuestionaron el uso del taser y pidieron una investigación rigurosa sobre el procedimiento. También hubo llamados a fortalecer el uso de cámaras corporales para garantizar mayor transparencia en este tipo de intervenciones.

Policía investiga el caso

El teniente coronel Julio César Botero, comandante de la estación de Policía de Suba, indicó que el procedimiento se realizó durante actividades de registro, control y verificación de antecedentes en el barrio El Poa. Según explicó, al momento de requerir a un ciudadano, este habría reaccionado de manera violenta y agredió a los uniformados, por lo que fue necesario hacer uso de la fuerza para reducirlo.

El oficial señaló además que se impusieron dos medidas correctivas a otras personas que intervinieron e interrumpieron el operativo. La Policía confirmó que el hombre, de 43 años, fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia contra servidor público.

Las autoridades informaron que el caso continúa en verificación para establecer si el procedimiento se ajustó a los protocolos, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

