Centro de Reclusión de Puente Aranda acumula demoras y solo tiene 65% de avance

La segunda fase del Centro Especial de Reclusión de Puente Aranda, que debía entregarse en febrero de 2025, sigue sin completarse y ahora la obra tiene como nueva fecha tentativa diciembre de este año. La ampliación busca aumentar la capacidad de 216 a 489 cupos para personas privadas de la libertad, con el objetivo de descongestionar la URI de esta localidad.

La denuncia fue hecha por la concejala Diana Diago, quien señaló que, tras más de un año de ejecución, el contratista ha avanzado apenas el 65% de la obra y aún quedan pendientes la construcción de los bloques B, C, D y E, que quedaron contemplados en la segunda fase del proyecto. “La entrega de esta obra sigue en veremos. Mientras tanto, los ciudadanos deben soportar una URI desbordada y una menor presencia policial en las calles”, advirtió Diago.

El proyecto, adjudicado en febrero de 2024 al Consorcio Caná por un valor de COP $12.200 millones, sufrió retrasos por varias razones, entre ellas la tala pendiente de tres árboles y un motín ocurrido en el bloque A en abril de 2024. A mediados de año, los trabajos se suspendieron para permitir el traslado de los privados de la libertad y cumplir con los permisos ambientales.

Con la ampliación, se habilitarían 273 cupos adicionales, lo que permitiría que parte del personal policial asignado a la custodia de detenidos regresara a patrullar las calles de Puente Aranda. Sin embargo, hasta el momento, la obra sigue retrasada y los ciudadanos esperan que se cumplan los nuevos plazos establecidos por el contratista.

“El contratista apenas avanzó la mitad en un año y pretendía terminar la otra mitad en cuatro meses, esto era previsible y demuestra la falta de planificación del Distrito. ¿Dónde está el alcalde Carlos Fernando Galán para exigirle a los contratistas que cumplan con los tiempos establecidos?”, puntualizó Diago.

