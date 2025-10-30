Las ciudades no solo se construyen con ladrillos, sino con confianza

Academia, funcionarios públicos y ciudadanía se reunieron en el centro de convenciones Ágora. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Las grandes ciudades son escenarios de contrastes. Millones de personas, con formas distintas de entender el territorio y de habitarlo, conviven cada día entre calles, buses y avenidas saturadas. Esa dualidad bogotana brilló en su máxima expresión durante la jornada inaugural del Día Mundial de las Ciudades, evento para el cual Bogotá fue elegida como anfitriona global por ONU-Hábitat.

Le puede interesar: