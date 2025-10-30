Logo El Espectador
Bogotá
Las ciudades no solo se construyen con ladrillos, sino con confianza

La ciudad llevó a cabo con éxito la primera jornada del Día Mundial de las Ciudades, con más de 50 conferencistas nacionales, internacionales, referentes del urbanismo, y la presencia de las autoridades del Distrito. Los temas del día: acceso a la vivienda, gobernanza inteligente y resiliencia urbana al cambio climático.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
31 de octubre de 2025 - 01:44 a. m.
Academia, funcionarios públicos y ciudadanía se reunieron en el centro de convenciones Ágora.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Las grandes ciudades son escenarios de contrastes. Millones de personas, con formas distintas de entender el territorio y de habitarlo, conviven cada día entre calles, buses y avenidas saturadas. Esa dualidad bogotana brilló en su máxima expresión durante la jornada inaugural del Día Mundial de las Ciudades, evento para el cual Bogotá fue elegida como anfitriona global por ONU-Hábitat.

