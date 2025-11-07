Cerca de 60 kilos de marihuana fueron hallados bajo tierra en una bodega del Restrepo

Los dos sujetos cayeron en flagrancia luego de que las autoridades hallaran cerca de 60 kilos de marihuana ocultos bajo tierra en una bodega del barrio Restrepo. Foto: Mebog

Ocultos bajo tierra en una bodega de reciclaje en el barrio El Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, fueron hallados cerca de 60 kilos de marihuana durante un operativo de registro realizado por unidades de investigación judicial y la Fiscalía General de la Nación. En la diligencia fueron capturadas dos personas, una de ellas con antecedentes por varios delitos.

El hallazgo se produjo tras tres meses de investigación, en los que los agentes reunieron información que los llevó a dos puntos, la mencionada bodega en la localidad de Antonio Nariño, y otro punto en Ciudad Bolívar. En esos lugares se incautaron, además, un chaleco balístico y munición calibre 9 milímetros.

De acuerdo con las indagaciones, la marihuana era transportada en camiones de reciclaje para evitar los controles de las autoridades. El fin consistía en distribuirla en discotecas y establecimientos nocturnos del barrio El Restrepo y sitios de rumba aledaños.

Según las estimaciones de las autoridades, los paquetes de marihuana incautados tendrían un valor cercano a los 25 millones de pesos en el mercado ilegal.

Entre los capturados figura un hombre conocido como alias “El Negro” o “Bola 8”, quien tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes, secuestro, acceso carnal violento, concierto para delinquir y extinción de dominio. Un juez de la República o envió a prisión.

En el operativo, los perros antinarcóticos de la Policía fueron clave para detectar el escondite de la droga, enterrada en el suelo de la bodega. Según las imágenes divulgadas por las autoridades, los paquetes estaban envueltos en cinta y plástico negro.

Con este caso, las autoridades reportan que en lo corrido de 2025 se han incautado más de 7,8 toneladas de marihuana en Bogotá.

