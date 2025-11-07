Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Cerca de 60 kilos de marihuana fueron hallados bajo tierra en una bodega del Restrepo

El cagarmento tenía un valor estimado de COP $25 millones. Un sujeto fue enviado a prisión.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
07 de noviembre de 2025 - 12:57 p. m.
Los dos sujetos cayeron en flagrancia luego de que las autoridades hallaran cerca de 60 kilos de marihuana ocultos bajo tierra en una bodega del barrio Restrepo.
Los dos sujetos cayeron en flagrancia luego de que las autoridades hallaran cerca de 60 kilos de marihuana ocultos bajo tierra en una bodega del barrio Restrepo.
Foto: Mebog
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Ocultos bajo tierra en una bodega de reciclaje en el barrio El Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, fueron hallados cerca de 60 kilos de marihuana durante un operativo de registro realizado por unidades de investigación judicial y la Fiscalía General de la Nación. En la diligencia fueron capturadas dos personas, una de ellas con antecedentes por varios delitos.

Le puede interesar: “Actuaron con desprecio por la vida”: Fiscalía describe el crimen de Jaime Moreno

El hallazgo se produjo tras tres meses de investigación, en los que los agentes reunieron información que los llevó a dos puntos, la mencionada bodega en la localidad de Antonio Nariño, y otro punto en Ciudad Bolívar. En esos lugares se incautaron, además, un chaleco balístico y munición calibre 9 milímetros.

De acuerdo con las indagaciones, la marihuana era transportada en camiones de reciclaje para evitar los controles de las autoridades. El fin consistía en distribuirla en discotecas y establecimientos nocturnos del barrio El Restrepo y sitios de rumba aledaños.

Según las estimaciones de las autoridades, los paquetes de marihuana incautados tendrían un valor cercano a los 25 millones de pesos en el mercado ilegal.

Entre los capturados figura un hombre conocido como alias “El Negro” o “Bola 8”, quien tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes, secuestro, acceso carnal violento, concierto para delinquir y extinción de dominio. Un juez de la República o envió a prisión.

En el operativo, los perros antinarcóticos de la Policía fueron clave para detectar el escondite de la droga, enterrada en el suelo de la bodega. Según las imágenes divulgadas por las autoridades, los paquetes estaban envueltos en cinta y plástico negro.

Con este caso, las autoridades reportan que en lo corrido de 2025 se han incautado más de 7,8 toneladas de marihuana en Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Incautación de marihuana en Bogotá

Marihuana hallada bajo tierra en el barrio Restrepo

Tráfico de estupefacientes en Bogotá

Microtráfico en Bogotá

Localidad de Antonio Nariño

 

RICARDO BOTERO(81050)Hace 7 minutos
Eso de COP $25 millones me suena arribista y pretensioso. Se ha vuelto una moda no decir 25 millones de pesos sino que cuanto peso escriben lo anteceden con la sigla COP y le agregan el signo $. Uno de los dos sobra y para mí sobra el COP por moda y arribismo como el verbo "firmar" que se volvió regla en los periodistas deportivos que firman empates, goles, etc. Otras modas fastidiosas: la "resiliencia", o qué tal los "ecosistemas" que ya no son naturales sino que se tomaron las empresas.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.