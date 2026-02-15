Cerca de 750 personas de comunidades del Cauca se instalaron en la Universidad Nacional

Universidad Nacional Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hacia las 7:00 de la mañana de este domingo 15 de febrero, cerca de 750 personas de comunidades afrodescendientes y campesinas del norte del Cauca ingresaron a la Ciudad Universitaria de Bogotá tras arribar en 17 buses. Así lo informó la Universidad Nacional de Colombia, que señaló que el grupo está conformado por integrantes de 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).

Le puede interesar: La vida en el “Sanber”: en las entrañas de la olla más peligrosa de Bogotá

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Universidad, aunque la solicitud para alojarse dentro del campus no fue autorizada, las personas ingresaron de manera pacífica y se instalaron en la Concha Acústica. Ante esta situación, la Vicerrectoría de Sede estableció contacto con las vocerías de la movilización y activó los protocolos internos de prevención y atención de emergencias.

La Universidad informó además que solicitó la activación de los Puestos de Mando Unificado, tanto a nivel nacional como distrital, con el fin de articular a las entidades competentes frente a la presencia del grupo en el campus.

Según la institución, los viceministerios para el Diálogo Social, Derechos Humanos y Educación superior manifestaron no tener conocimiento previo de esta movilización ni de eventuales exigencias ante el Gobierno nacional, un elemento que añadió incertidumbre sobre el alcance y la duración de la presencia de las comunidades en la sede universitaria.

En su pronunciamiento, la Universidad reiteró que la Ciudad Universitaria no cuenta con condiciones para el alojamiento de personas ni con protocolos diseñados para atender concentraciones de este tipo. Pese a ello, se anunció que las actividades académicas y administrativas continuarán con normalidad, con excepción de las actividades deportivas en la Concha Acústica, que quedaron suspendidas.

El episodio vuelve a poner en primer plano el papel de los campus universitarios como escenarios de movilización social y los límites de su capacidad institucional para responder a demandas externas, en un contexto marcado por las tensiones territoriales que persisten en regiones como el norte del Cauca.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.