¿Va a matricular a su hijo y le piden carné de vacunación? le contamos cómo descargarlo

Con el inicio de la temporada de matrículas escolares y de viajes, en algunos trámites se requiere el certificado de vacunación actualizado. Por ello, si es su caso, aquí le explicamos paso a paso cómo obtenerlo en minutos desde la plataforma oficial Mi Vacuna, sin filas ni intermediarios.

Paso a paso para descargar el certificado de vacunación

A continuación, le explicamos de forma sencilla cómo obtener el documento desde la plataforma oficial Mi Vacuna. El trámite es gratuito, disponible las 24 horas y puede hacerse desde su celular o computador.

Para acceder directamente, ingrese a:

https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/Account/LoginCarnetDigitalVac

Este es el portal oficial del Ministerio de Salud para consultar y descargar el certificado de vacunación en formato digital.

Ingrese a Mi Vacuna

Entre al enlace oficial y seleccione la opción “Carnet Digital de Vacunación”.

(También puede buscar en Google “certificado de vacunación Mi Vacuna” e ingresar al enlace del Ministerio.)

Acepte los términos de uso

Antes de continuar, el sistema le pedirá confirmar que entiende las condiciones de consulta y tratamiento de sus datos personales. Si no activa esta casilla, no podrá avanzar.

Digite sus datos personales

Ingrese la información tal como aparece en su documento:

Tipo de documento (registro civil, tarjeta de identidad, cédula, pasaporte, PPT, etc.)

Número de documento

Fecha de expedición (si aplica)

Fecha de nacimiento

Nombres y apellidos

Correo electrónico o número de celular para validación

Es importante que los datos coincidan exactamente para evitar errores de validación.

Solicite el código de verificación

Mi Vacuna enviará un código OTP (de un solo uso) al correo o número registrado en la base de datos del Ministerio de Salud. Ingréselo para validar su identidad y continuar.

Descargue el certificado

Al ingresar, verá el botón “Descargar certificado” o “Carnet digital”.

El documento se descargará en formato PDF e incluirá:

Todas las vacunas registradas en su historial (no solo COVID-19)

Fechas de aplicación

Lotes

Instituciones donde fueron aplicadas

Este certificado es válido ante colegios, jardines, EPS, entidades de salud y trámites oficiales.

Puede usarse impreso o en formato digital.

¿Qué hacer si el certificado aparece incompleto?

Es común que algunas vacunas, sobre todo las aplicadas hace años o en diferentes IPS, no aparezcan registradas.

Esto ocurre porque Mi Vacuna solo muestra lo que está cargado en PAIWEB, la base nacional del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) donde se almacena el historial de vacunación de cada ciudadano.

Si al descargarlo nota que faltan vacunas, puede deberse a:

En ese caso, debe solicitar la actualización directamente en la IPS donde recibió la vacuna.

Acudir a la IPS donde le aplicaron las vacunas faltantes.

Solicitar que actualicen sus datos en PAIWEB.

Importante: las correcciones no se hacen desde Mi Vacuna, solo desde la IPS. Solo estas instituciones pueden corregir la información en PAIWEB, la base nacional del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Importante: Mi Vacuna no permite realizar estas correcciones. Después de la actualización, podrá volver a intentar la descarga en un plazo de 24 a 48 horas.

¿Para qué sirve este certificado?

Le pueden pedir este documento para:

Matrículas escolares

Ingreso a jardines infantiles

Consultas de crecimiento y desarrollo

Programas de bienestar

Cambios de EPS

Viajes nacionales o internacionales

Algunos trámites laborales o de salud

Consejo

Guarde el PDF en su correo, en la nube o en la carpeta de descargas del celular. Es un trámite gratuito, rápido y disponible las 24 horas.

