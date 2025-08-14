No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá

Chasís de nuevas máquinas para Bomberos no llegarían a tiempo: directora respondió

La Contraloría emitió una alerta por un posible retraso en las siete máquinas extintoras adquiridas en 2022 y que todavía no han entrado en funcionamiento. Esto dice la entidad.

Redacción Bogotá
14 de agosto de 2025 - 04:04 p. m.
La directora de Bomberos señaló que los chasises se encuentran en camino, pero parece que no se cumplirá el plazo pactado, otra vez.
Foto: Jose Vargas Esguerra
En vista de un posible nuevo incumplimiento, la Contraloría de Bogotá revisó el contrato 588 de 2022, con el cual la Alcaldía adquirió siete máquinas extintoras para la atención de emergencias, por un valor de $13.557 millones (más de $6.600 millones desembolsados por el Distrito). El ente de control dice haber encontrado un “riesgo fiscal latente”, mientras la entidad que suscribió el contrato, dice que pronto la ciudad contará con el nuevo equipo y entregó un parte de tranquilidad.

Le puede interesar: “No podemos seguir reciclando la violencia”, Galán tras sepelio de Miguel Uribe

Cabe recordar que los líos con este contrato llevan casi tres años. Bomberos Bogotá, en junio de 2024, no tuvo más que iniciar un proceso sancionatorio en contra de Unión Temporal Extintor 4x4, consorcio que tenía la tarea de suministrar las máquinas. El plazo era a marzo de ese año, pero esto no se cumplió.

En su momento, la directora de Bomberos informó que habían cedido el 50 % porcentaje de participación que el proveedor 7M Group tenía en la Unión Temporal Extintor 4x4, tras la inhabilidad impuesta a dicho proveedor.

Ahora, la Contraloría, que lleva el registro, señaló que este 15 de agosto se vencería el nuevo plazo que se pactó y todavía no llegan los chasises de las máquinas. “Este es un escenario de posible incumplimiento, con eventuales repercusiones en el patrimonio público y en la capacidad operativa del servicio de emergencias”, indicó el ente de control.

Julián Mauricio Ruíz, contralor de Bogotá, detalló que, aunque los chasises de los vehículos ya fueron fabricados en Estados Unidos, aún faltan los trámites para poder trasladarlos a Colombia y ensamblarlos.

“Deberán ser trasladados desde Miami hasta Cartagena vía marítima y, posteriormente, ser trasladados por tierra a Bogotá, donde aún tendrían pendiente la realización del montaje y el respectivo ensamblaje final de las máquinas”.

Una vez en Bogotá, estas máquinas deben superar las pruebas técnicas y atravesar un proceso de capacitación del personal que las operará. “Todo este proceso pendiente hace prácticamente imposible que el contratista cumpla con la entrega y puesta en operación en la fecha estipulada”.

¿Qué dijo la directora de Bomberos de Bogotá?

Paula Ximena Henao, directora de Bomberos Bogotá, señaló que los chasises que adquirió, iniciaron su ruta de importación desde el Puerto de Miami el pasado 10 de agosto, con destino al Puerto de Cartagena.

“Queremos darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía y reiterar que, a pesar de los obstáculos técnicos y jurídicos, el cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá nunca ha declinado su esfuerzo de adelantar todas las acciones para lograr el cumplimiento del contrato. Seguiremos ejerciendo un riguroso control”, agregó la funcionaria un día antes del plazo.

Aunque no se refirió al plazo que vence el 15 de agosto, es claro que las máquinas no entrarán en funcionamiento, no obstante, la entidad señaló: “hemos actuado con un compromiso irrestricto, buscando siempre la satisfacción del interés general y lo seguiremos haciendo con el propósito que las máquinas sean puestas a disposición de la ciudad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
