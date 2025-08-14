“No podemos seguir reciclando la violencia”, Galán tras sepelio de Miguel Uribe

AME9268. BOGOTÁ (COLOMBIA), 11/08/2025.- El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán asiste al velorio del fallecido senador y precandidato a la presidencia de Colombia Miguel Uribe Turbay este lunes, en Bogotá (Colombia). Uribe Turbay falleció después de ser gravemente herido en un atenta en el Salón Elíptico del Capitolio Nacionaldo hace 64 días. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 18 de agosto de 1989 fue asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento, un magnicidio que marcó la historia política del país y a una generación que creció con el rezago de la violencia en Colombia. Hoy, esa generación vuelve a presenciar y ser víctima de la misma violencia con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. En medio de ese contexto, el alcalde, Carlos Fernando Galán, hijo del líder liberal asesinado, se refirió al círculo de violencia que vive el país.

Le puede interesar: El olvido alcanza hasta los muertos: crisis en el Cementerio Central

“Antes de que termine el día, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones”, indicó en horas de la noche el mandatario local en un video que publicó en su cuenta de X tras el sepelio de Uribe Turbay. “Lo que vivimos hoy es algo que francamente quisiera que este país no tuviera que repetir y hoy lo repetimos porque es una repetición de un ciclo de dolor que nos demuestra que tenemos unas heridas como sociedad, un dolor que no hemos sido capaces de enfrentar”.

Miguel Uribe Turbay fue despedido el miércoles 13 de agosto después de ser velado en el Capitolio Nacional y se celebrara una misa en la Catedral Primada. Al entierro en el Cementerio Central, asistió también el alcalde de Bogotá.

“Yo no quiero con esta reflexión decirle a nadie lo que debería pensar o sentir en un momento como estos. Pero sí creo que vale la pena compartir lo que estoy sintiendo porque tal vez algunos les pueda servir para procesar lo que están viviendo. Los que asesinaron a Miguel querían precisamente profundizar el odio, la rabia en esta sociedad, generar más y más y más violencia. Querían que como sociedad nos alejemos”, agregó Galán.

El asesinato de Miguel tiene que llevarnos a un punto de quiebre como sociedad, no podemos permitir que se siga reciclando la violencia. Una corta reflexión que espero sirva a algunos para tramitar este duro momento. pic.twitter.com/Hg5BzyKHR3 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 14, 2025

Para cuando Luis Carlos Galán fue asesinado, tenía 45 años de edad y era el candidato con más opciones para llegar a la presidencia en las elecciones de 1990. En ese entonces, Carlos Fernando Galán tenía 12 años de edad. Dos años después del magnicidio de su padre, asesinaron a Diana Turbay, madre de Miguel Uribe, cuando este tenía cuatro años.

“Al ver hoy al hijo de Miguel de 4 años y al recordar las imágenes de Miguel cuando tenía también 4 años en el entierro de su madre, veo un espejo de una sociedad que precisamente no ha sido capaz de superar ese espiral de violencia y que lo alimenta (...)”.

Finalmente, el mandatario concluyó: “llegó el momento de elevar la conciencia y asumir lo que podemos hacer cada uno desde el punto en el que estemos, para empezar todos a cambiar esta sociedad y acabar por fin la violencia en nuestro país”.

Secretaría de Gobierno se pronuncia por muerte de Miguel Uribe

A través de un comunicado, la cartera, que alguna vez estuvo bajo el cargo de Miguel Uribe Turbay, en la alcaldía de Enrique Peñalosa, se pronunció sobre el magnicido ocurrido en la capital.

“Fue exsecretario de Gobierno de Bogotá, senador de la República, precandidato presidencial y líder político que deja un legado marcado por la defensa de sus convicciones democráticas y su compromiso con el servicio a la ciudad. La Secretaría Distrital de Gobierno lamenta profundamente su fallecimiento y se une al duelo que hoy embarga a su familia, amigos, colegas y a todas las personas que sienten su ausencia”, señaló la secretaría.

Finalizó haciendo un llamado por la paz: “Hacemos un llamado al respeto, la convivencia y el rechazo a toda forma de violencia política. Que su memoria nos convoque a repensar la forma en que habitamos la política y a construir, desde la diferencia, una ciudadanía más humana”.

Siga leyendo: Búsqueda de Valeria Afanador, de 10 años: ofrecen $20 millones de recompensa

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.