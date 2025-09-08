Chats de profesores de Valeria Afanador el día que desapareció entran en indagación

Cámaras de seguridad del Gimnasio Campestre Los Laureles, colegio ubicado en zona rural de Cajicá en donde estudia Valeria Afanador, dan cuenta de los minutos previos a la desaparición de la menor de 10 años. Foto: Archivo particula

Quedan todavía muchas preguntas acerca de las circunstancias que rodearon la desaparición de Valeria Afanador, menor de diez años con síndrome de down, cuya larga búsqueda y lamentable hallazgo, pusieron en vilo al país. Entre los vacíos, lo que pasó en el colegio justo antes y después de que se le perdiera el rastro a la niña, es motivo de investigación.

Lo que revelan los chats

Los chats son importantes por una razón: lo que podrían revelar del actuar de los encargados de los niños al momento de la desaparición, es decir, más claves que esclarecen si el colegio tiene responsabilidad, como lo ha señalado firmemente el abogado de la familia de Valeria Afanador, Julián Quintana.

Recordemos que la menor desapareció del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, a las 10:30 a.m., el pasado 12 de agosto. No fue sino hasta tres horas después, a la 1:00 de la tarde, que las autoridades recibieron el reporte y desplegaron la búsqueda con los primeros 100 socorristas. Tras 18 días de búsqueda, el 29 de agosto un campesino encontró el cuerpo de la niña flotando en el río Frío, a 300 metros del colegio, lo que puso en la mira de la defensa de la familia Afanador, al colegio como principal responsable.

Los chats que se consideran son los siguientes:

Chat 11:14 a.m: Buen día, alguien ha visto a Valeria afanador, los niños están corriendo buscándola y dicen que no aparece por ningún lado.

11:16 a.m. Normalmente se va al salón donde Mr Diego tiene los materiales.

11:24 a.m. No aparece.

11:25 a.m. Ella no llegó a clase de Sound art... estará cerca al salón de música?

11:30 a.m. En los edificios no está. Preescolar tampoco.

Las cámaras de seguridad captaron a la niña ir y venir durante al menos siete minutos de la cerca que separa al colegio del bosque y el río Frío. Este hecho alertó al abogado Julián Quintana, quien continúa apuntando al colegio.

¿Qué dijo el abogado sobre los chats?

Quintana cuestionó las versiones entregadas por el colegio, ya que los tiempos demostrarían una supuesta negligencia de parte de los profesionales de la institución, encargados de los menores. “La profesora, que supuestamente estaba vigilando y supervisando Valeria, dice que estuvo con ella hasta las 10:05 de la mañana. Y cuando uno de esto lo contrasta, con los videos que hemos visto también de los últimos instantes de Valeria, ese video Valeria comienza a entrar y salir en las eugenias a las 9:50 de la mañana”, dijo en City Tv.

También aseguró que la reja, por lo visto en los videos, tenía espacios para que la niña pudiese pasar. “Nos han dicho otras fuentes que no era la primera vez que un niño se saliera del colegio por ese sector”, agregó el jurista.

Recopilan pruebas de ADN a trabajadores de colegio

Tras una nueva reunión con delegados de la Fiscalía, el abogado de las víctimas señaló que Medicina Legal adelanta una recolección de pruebas de ADN a todos los trabajadores de la institución educativa Gimnasio Campestre Los Laureles. Los resultados, agregó, serán cotejados con las pruebas biológicas tomadas al cuerpo de la menor. “Eso nos podría dar luces sobre si hay un tercero en la escena del delito”.

A su vez, Quintana informó que pidieron al ente acusador profundizar en la teoría del delito de homicidio de graves omisiones, pues tiene pruebas que podrían reforzarlo. Por lo tanto, agregó que pidieron le sea imputado este delito a la rectora y docentes del plantel estudiantil.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.