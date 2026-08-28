Chía será el laboratorio del plan de seguridad urbana de De la Espriella en Cundinamarca

Chía iniciará pilotos de bloques de seguridad anunciados por el presidente Abelardo de a Espriella Foto: Mebog

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Chía se convirtió en el primer municipio de Cundinamarca en poner a prueba una de las estrategias centrales del gobierno de Abelardo De La Espriella: los bloques de seguridad. El modelo, presentado por la administración local como un plan piloto articulado con la Nación, contempla el despliegue conjunto de la Policía Nacional, el Ejército, Migración Colombia y unidades especializadas como la SIJIN, la DIJIN y el GOES.

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Así lo anunció el alcalde Leonardo Donoso, quien sostuvo que la nueva directriz presidencial da facultades de control y operatividad a los mandatarios locales. “Una directriz presidencial nos ha fortalecido nuevamente en funciones que habían restringido algunas autoridades. Chía iniciará una operatividad respaldada y como laboratorio de operación del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad ciudadana”, afirmó el mandatario.

Según los lineamientos de la estrategia, los operativos no se limitarán al patrullaje preventivo. El plan contempla intervenciones de la fuerza pública durante los fines de semana y horarios nocturnos para verificar la presencia de extranjeros mediante controles migratorios, vigilar el cumplimiento de los horarios en establecimientos comerciales y contrarrestar el consumo de sustancias psicoactivas en parques y zonas públicas.

Si bien la Alcaldía de Chía resalta este respaldo institucional como un paso para “recuperar la confianza territorial”, la puesta en marcha del Bloque de Seguridad Urbana genera expectativa sobre la efectividad de las medidas administrativas de restricción frente a la contención del delito en la Sabana de Bogotá.

“El Gobierno Nacional respalda los alcaldes, y nosotros tenemos la responsabilidad de asumir la operatividad y trabajar con las instituciones para volver a generar confianza en los territorios”, concluyó Donoso tras la presentación de la fuerza pública que entrará a operar en el municipio.

El antecedente en regiones: Ibagué y las capitales en el radar del Gobierno

La implementación del Bloque de Seguridad Urbana en Chía se suma al despliegue que el Gobierno Nacional proyectó en otras capitales y zonas estratégicas del país. A mediados de agosto, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, anunció la llegada de un contingente de 150 policías especializados como parte de la primera fase de esta estrategia, creada mediante decreto presidencial el pasado 7 de agosto de 2026.

Ibagué integra la lista de las diez primeras ciudades priorizadas por la Casa de Nariño para probar el esquema, junto a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Soacha, Bucaramanga y Cúcuta. En la capital del Tolima, el bloque fue diseñado para focalizar operativos en inteligencia contra el homicidio, la extorsión y el microtráfico, articulándose con programas locales y redes comunitarias de vigilancia.

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