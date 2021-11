Choque entre Secretario de Gobierno y concejal verde llega a la Fiscalía

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, pidió la Fiscalía investigar, por injuria y calumnia, al concejal Martín Rivera (Alianza Verde), tras la polémica que desató un comentario del cabildante en el que señalaba que le habrían ofrecido puestos en el Distrito al comenzar esta administración.

Lea: Los apretados tiempos del POT de Claudia López

Los hechos se presentaron en medio de la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el cabildo. A punto de comenzar la votación del articulado en la Comisión del Plan, cuatro concejales de la bancada de gobierno mostraron su inconformismo porque los cabildantes de la Alianza Verde decidieron aplicar la Ley de bancadas para la discusión del proyecto.

Esto quiere decir que todos votarán en bloque, lo que impediría que los concejales inconformes fueran en contra de alguno de los puntos del proyecto de Claudia López. En medio de esto, se dio una discusión entre los cabildantes y el secretario de Gobierno, en la que Rivera mencionó: “usted me ofreció que qué puestos quería tener, en la oficina de la alcaldesa”.

La afirmación se prestó para interpretaciones y los medios la relacionaron con que Gómez había ofrecido puestos a cambio de que los cabildantes votarán a favor del POT de Claudia López. Rivera indicó al día siguiente que lo que manifestó no se enmarcaba en esa discusión y que los ofrecimientos se hicieron en enero de 2020, cuando se inició el mandato y que si bien la propuesta no es ilegal, sí la consideraba no ética.

Para Luis Ernesto Gómez esto no fue lo suficientemente claro. “Cuando distintos medios de comunicación divulgaron esta falsa acusación, él mismo en su cuenta de Twitter salió a rectificar dejando muy claro que jamás se le había ofrecido puestos por el POT ni por ninguno otro proyecto de acuerdo (...) jamás he tenido una investigación, por lo que he pedido a la Fiscalía que investigue por estos hechos de los cuales me acusa y para que por medio de una orden judicial se le ordene a él rectificar, por medios a nivel nacional, esa calumnia que hace daño a mi buen nombre y al trabajo de esta administración”.

En más de 11 años como servidor público no he tenido una sola investigación y no permitiré que la calumnia del concejal @riveraalzate enlode mi buen nombre.



Para exigir su retractación plena presenté ante la @FiscaliaCol denuncia penal por injuria y calumnia en su contra. pic.twitter.com/DJ38n7OmRD — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) November 23, 2021

En respuesta, Rivera señaló que esta denuncia se usa como estrategia de intimidación a un día de iniciarse la votación del articulado del POT en la Comisión del Plan de Concejo, por lo que calificó la acción como un acto de censura. “La discusión sobre el clientelismo tenemos que darla a fondo, y en público, y es una lástima que el Secretario de Gobierno no esté a la altura de sus responsabilidades de soportar la crítica y el debate político”.

El Secretario de Gobierno @LuisErnestoGL ha decidido denunciarme penalmente por algo que no dije y, al hacerlo, pretende silenciar un debate político que no da espera: el del clientelismo.



Abro hilo: — Martín Rivera Alzate (@riveraalzate) November 23, 2021

A la par, en el Concejo iniciará este martes la votación del POT tras los retrasos que se han dado en los últimos 15 días por cuenta de recusaciones que han llegado al cabildo. Si no se toma una decisión antes del 8 de diciembre, la alcaldesa Claudia López podrá aprobar su proyecto por decreto.