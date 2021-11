Los apretados tiempos del POT de Claudia López

En vilo está la aprobación del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Claudia López por acuerdo del Concejo, todo porque a pesar de que desde hace 15 días se debió iniciar la votación del articulado en la Comisión del Plan, no se ha podido llevar a cabo el trámite debido a recusaciones y dilaciones que se han presentado en los últimos días.

Lo primero fue una recusación que interpuso el concejal Carlos Carrillo (Polo) en contra del también cabildante Diego Laserna (Alianza Verde), debido a que es socio de una empresa inmobiliaria de la que hace parte su familia. La acción fue resuelta dos días después, pero cuando se intentó iniciar la votación apareció una nueva recusación contra todos los concejales.

El documento estaba firmado por Germán David Cañón Niño y membretado con logos de Colombia Humana (las concejalas del partido señalaron que hacía parte de sus listas) y señalaba que los cabildantes se debían declarar impedidos para decidir con respecto a las nuevas unidades de planeación local (UPL) porque todos tendrían una representación política en las actuales localidades.

La recusación se comenzó a debatir la semana pasada y lo primero que quedó en duda fue la pertinencia de que fueran los mismos concejales quienes la resolvieran, ya que todos estaban recusados. Al respecto María Victoria Vargas (Liberal) señaló que esto era competencia de la Procuraduría, sin embargo, se decidió continuar con el proceso dentro del cabildo, por lo que tanto ella como Carrillo, Marco Acosta (Justa Libres) y Ati Quigua (Mais) se retiraron de la discusión.

El jueves se resolvió parte del proceso y el fin de semana se citó nuevamente a la plenaria para terminar de solucionar la acción, pero no se pudo debido a que en la cita del domingo no se alcanzó el quórum. Ante esto, la alcaldesa Claudia López culpó a la oposición e hizo un llamado para iniciar la votación del articulado.

73 días de trámite y no ha podido empezar el debate y votación del POT por jugadas de sabotaje, ruptura del quórum, inasistencia y recusaciones infundadas! Ese no puede ser el nivel del Concejo!

“El POT no se está discutiendo en el Concejo de Bogotá por problemas políticos, no es por ningún problema técnico o logístico, es porque desafortunadamente hay quienes no quieren dar el debate con argumentos, sino sabotear el POT”, dijo la mandataria.

En respuesta, Heidy Sánchez (Colombia Humana) hizo un llamado a López, “a que cuente las cosas completas y que diga que el quórum se hace con 23 y que por el hecho de que nosotras nos hubiéramos retirado el día de ayer, por la farsa de discusión en la que estábamos, no fue culpa solo de nosotras. Y que no nos den las gracias porque no le estamos haciendo ningún favor a la administración, estamos cumpliendo con el deber que nos corresponden como concejales”.

En la mañana de este lunes, se terminó de resolver las recusaciones, por lo que se citó para mañana martes 23 de noviembre a la Comisión del Plan para comenzar con la votación del proyecto POT. Al respecto, Celio Nieves (Polo), presidente de la Comisión señaló que la aparición de nuevas acciones podría poner en riesgo la votación, ya que solo quedan tres semanas para que el proyecto pase por comisión y plenaria.

“Comenzaremos con la unificación y el sentido de la ponencia. Ahora aspiramos a que a mañana tengan un pliego unificado para que facilite la discusión del mismo. Tengo previsto que durante tres días de esta semana demos la discusión y el lunes de la próxima estaríamos culminando. Si es necesario, nos extenderíamos un día más, pero si nos pasamos del martes, pondríamos en dificultad a la plenaria”.

Cada día que pasa sin que se dé la discusión del POT se reducen las posibilidades para que el proyecto se apruebe por acuerdo del Concejo, pese a que cuenta con las mayorías para lograrlo. Si el Concejo no lo logra antes del 8 de diciembre, López podrá aprobar su proyecto por decreto.

No obstante la administración no solo se debe preocupar por el tiempo, pues a la par se está discutiendo el presupuesto del otro año y como el POT, el cabildo solo tiene hasta los primeros días de diciembre para aprobarlo.