Choque múltiple con heridos en la Caracas y otras tres muertes empañan el panorama vial

Accidente múltiple en la avenida Caracas. Foto: Archivo Particular

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Dos automóviles, un motociclista y un bicitaxi, quedaron en medio de un aparatoso accidente en el sur de la capital la noche del 18 de marzo. Según declaraciones de testigos, un BMW impactó por detrás a varios vehículos provocando un caos vehicular.

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El accidente ocurrió pasadas las 8:00 de la noche en la av. Caracas con calle 19 Sur. Según las autoridades, tres personas resultaron heridas tras la colisión múltiple. “Estaba parqueado cuando el vehículo BMW nos impactó por detrás, incluyendo a un ciclista y a un motociclista”, señaló a City Tv, un testigo del suceso.

En medio de la atención de la emergencia, ambulancias atendieron a tres heridos: el conductor del vehículo que provocó la colisión, y las personas que iban en moto y bicicleta. Pero ahí no pararon los accidentes.

[08:19 p.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro en la localidad de Antonio Nariño entre dos automóviles, un motociclista y una bicitaxi en la Av. Caracas con calle 17 sur. Se asigna unidad de @TransitoBta y ambulancia. pic.twitter.com/8IF1YP8OLk — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 18, 2026

Más accidentes en Bogotá

En la ciudad los accidentes de tránsito se han convertido en un paisaje cotidiano. Horas después del choque múltiple se registraron otros tres siniestros que dejaron como saldo víctimas fatales en las vías de la capital. Uno de ellos ocurrió en el mismo lugar donde se reportó el choque múltiple.

Los tres siniestros viales con víctimas fatales se registraron en distintas localidades, en un lapso de pocas horas, evidenciando la vulnerabilidad de actores en la vía. Sobre las 10:00 p.m. del martes, en la localidad de Kennedy, un ciclista murió tras un choque con un tractocamión en la carrera 79H con calle 56A sur, en sentido norte-sur. Horas después, en horas de la madrugada de este miércoles, en Bosa, un motociclista perdió la vida en un accidente con un camión en la carrera 87C con calle 63 sur.

A estos hechos se suma un tercer caso en la localidad de Antonio Nariño, donde, en el mismo sector donde ocurrió el choque múltiple, un peatón falleció tras ser arrollado por un automóvil en la avenida Caracas con calle 19 sur, también en sentido norte-sur. Los tres accidentes involucran a usuarios vulnerables de la vía, tales como ciclistas, motociclistas y peatones, quienes concentran una alta proporción de las muertes por siniestros viales en la ciudad.

SalData muestra que, para el año 2025, se presentaron en Bogotá 612 casos de mortalidad por accidentes de tránsito, con una tasa de 7,71 por cada 100.000 habitantes. Los hombres continúan siendo los más afectados, con 473 casos (77,3 %), mientras que en mujeres se registraron 139 casos (22,7 %).

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