Choque múltiple en la Autopista Norte dejó dos mujeres fallecidas

El siniestro, en el cual se vieron involucrados dos vehiculos particulares y un bus intermunicipal, dejó dos mujeres fallecidas.

La Autopista Norte, una de las principales vías del norte de Bogotá, volvió a ser escenario de un grave accidente en la madrugada de este jueves, 12 de febrero. Hacia la 1:00 a. m., un choque entre un bus intermunicipal de Coopetrán y dos vehículos particulares en la calle 245, generó caos vial y dejó un doloroso saldo.

A las 3:40 a. m. murió la mujer de 72 años que había sido trasladada a un centro médico tras el accidente. Con este fallecimiento, el balance asciende a dos mujeres muertas.

El choque provocó cierres viales temporales y las autoridades recomendaron a los conductores tomar la carrera Séptima como vía alterna mientras se realizaban las diligencias de criminalística, que finalizaron cerca de las 5:00 a.m.

Según versiones de testigos, uno de los carros particulares, conducido por un joven, habría perdido el control por exceso de velocidad y no respetar la distancia, impactando a los otros vehículos. Esta hipótesis está siendo investigada para determinar las causas exactas y responsabilidades.

El Cuerpo de Bomberos de Usaquén apoyó el rescate de los heridos y la liberación de los cuerpos de las víctimas. Unidades de la Policía de Tránsito y de criminalística permanecieron en el lugar para adelantar las diligencias forenses y determinar si alguno de los conductores se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Por ahora las autoridades no se han pronunicado sobre las razones puntuales que originaron el grave accidente. Cabe mencionar que la Autopista Norte es uno de los puntos que concentra mayor accidentalidad en el norte de la ciudad, particularmente siniestros relacionados con motocicletas.

Las denuncias por exceso de velocidad, sobre todo en horas de la noche y la madrugada, no son una novedad en el sector. Vecinos y conductores piden mayores controles electrónicos para detectar a quienes exceden el límite de velocidad y una presencia más robusta de autoridades en horas de la noche.

