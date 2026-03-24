“No fue un accidente”: ciclista arrollado en Bogotá habla desde el hospital

Así fue el momento en que un ciclista fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. Foto: Archivo particular

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Desde una cama de hospital, con varias cirugías por delante, Andrés Madrigal reconstruye una y otra vez el momento en que una camioneta lo arrolló en Bogotá. Su voz, aún débil, insiste en algo: para él, lo que ocurrió no fue un simple accidente.

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El caso, ocurrido el pasado sábado 21 de marzo, quedó registrado en videos que rápidamente circularon en redes sociales. En las imágenes se observa cómo una camioneta negra embiste al ciclista en plena vía, un hecho que hoy es materia de investigación y que ha generado indignación.

Madrigal, de 41 años, permanece hospitalizado en condición delicada. Aunque inicialmente se habló de tres intervenciones quirúrgicas, ahora deberá someterse a cinco procedimientos, en un proceso de recuperación que será largo y complejo.

En un testimonio conocido a través de Noticias Caracol, el ciclista insistió en la gravedad de lo ocurrido y en la necesidad de que el caso no quede impune.

“Una persona de esas no puede tener pase para nada, ni para manejar un triciclo. Que agilicen el proceso para judicializarlo y que se haga justicia”, dijo desde la clínica.

Un cruce que terminó en tragedia

Según su relato, todo comenzó mientras se movilizaba junto a otros dos ciclistas por una vía de doble sentido. En ese momento, el conductor de la camioneta habría invadido su carril tras intentar adelantar otros vehículos.

“El señor, por pasarse el semáforo, por ganarle a los otros carros, se va al carril donde nosotros veníamos”, contó.

Lo que siguió fue un intercambio de palabras que escaló rápidamente. Madrigal asegura que, tras ese primer momento de tensión, el conductor decidió devolverse para confrontarlos. “Cuando llegó al paso de la subestación del ferrocarril, se devuelve a confrontarnos”, relató.

Sus compañeros lograron esquivar la situación subiéndose al andén. Él intentó hacer lo mismo, pero no lo logró a tiempo. “Cuando yo me bajo del andén para subirme al otro, ahí es cuando él me echa el carro por encima”, dijo.

El conductor quedó en libertad

Mientras Madrigal avanza en su recuperación, su familia cuestiona el curso del proceso judicial. Su hermano, Miguel Morales, confirmó que el conductor fue detenido inicialmente, pero posteriormente quedó en libertad.

“La persona lo arrolló, se dio a la fuga… lo cogieron, lo llevaron al CAI, pero en este momento está libre”, explicó. Según indicó, el presunto responsable habría argumentado que el vehículo no estaba a su nombre, lo que habría complicado las primeras actuaciones.

Ante este panorama, la familia anunció acciones legales. “Vamos a iniciar un proceso penal, judicial y civil contra esta persona”, aseguró Morales.

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Un llamado que va más allá del caso

El caso de Andrés no es aislado. Su familia insiste en que lo ocurrido refleja un problema más amplio en la ciudad: la vulnerabilidad de los ciclistas y la falta de respuesta efectiva en muchos accidentes.

“Hago un llamado a las autoridades porque así como le pasó a mi hermano, hay muchas personas en esta clínica atropelladas y nadie responde”, dijo Morales.

Mientras tanto, Andrés Madrigal sigue en una cama de hospital, preparándose para nuevas cirugías y aferrado a una idea: que su caso no se convierta en uno más que queda sin consecuencias.

Porque, como él mismo lo repite, lo que vivió en esa vía de Bogotá no fue un accidente cualquiera.

Huir y no ayudar: el delito que podría enfrentar el conductor

En Colombia, abandonar a una persona herida tras un accidente puede tener consecuencias penales. De acuerdo con el artículo 131 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), incurre en omisión de socorro quien, sin una justificación válida, no auxilie a alguien cuya vida o salud esté en grave peligro.

Esta conducta puede ser sancionada con penas de prisión entre 32 y 72 meses. En términos prácticos, si una persona presencia una situación de riesgo, como un siniestro vial, y decide no ayudar ni alertar a las autoridades, podría enfrentar una investigación penal, dependiendo de lo que logren establecer la Fiscalía y un juez en cada caso.

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