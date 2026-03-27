Ciclovía de Bogotá tendrá horarios y programación especial en Semana Santa ¡Prográmese!

ACOMPAÑA CRÓNICA : COLOMBIA RECREACIÓN AME5502. BOGOTÁ (COLOMBIA), 15/12/2024.- Personas en bicicleta recorren la ciclovía este domingo, en Bogotá (Colombia). Ciclistas, atletas, patinadores y paseantes de la capital colombiana tienen una cita infaltable desde hace 50 años: la ciclovía de los domingos y festivos, que desde 1974 reúne a miles de personas a lo largo de más de 127 kilómetros de recorrido urbano, un espacio que se ha convertido en insignia de Bogotá. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

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Semana Santa es una temporada ideal para rodar por Bogotá. Durante varios días, las vías capitalinas estarán dispuestas los días festivos, para los pedalistas. Tome nota a los horarios. El IDRD dio a conocer los días en los que funcionará la Ciclovía de Bogotá.

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La ciclovía presta su servicio de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. todos los domingos y festivos del año por las principales vías de Bogotá que se interconectan en un circuito de 127.69 kilómetros de extensión, de los cuales 7.05 km son de cicloruta.

Horarios de la Ciclovía de Bogotá durante la Semana Santa 2026

Domingo de Ramos, 29 de marzo de 2026: de 7:00 a. m. 2:00 p. m.

Jueves Santo, 2 de abril de 2026: de 7:00 a. m. 2:00 p. m.

Viernes Santo, 3 de abril de 2026: No hay Ciclovía de Bogotá .

Domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026, regresa la Ciclovía de 7:00 a. m. 2:00 p. m. Única restricción en la en la Boyacá entre Parque El Tunal y la iglesia Santo Tomás de Aquino en el barrio la Aurora de Usme, por Plan Retorno y medidas especiales en movilidad.

🚴‍♀️ Esta Semana Santa, muévete diferente en Bogotá.



Aprovecha los días festivos para salir a rodar, reconectar con la ciudad y compartir en familia. Respira aire libre, recorre tus rutas favoritas y vive una experiencia activa y saludable. 🌿#AquíSíPasa, Bogotá, mi ciudad, mi… pic.twitter.com/GvnZudJNMU — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) March 26, 2026

Domingo 29 de marzo

Este día habrá operación completa en toda la red.

En la carrera 9 con calle 116 se desarrollará un punto de Ciclovía Alternativa con práctica de pickleball, futbolín y actividades recreativas.

Se realizarán campañas de pedagogía y comportamiento vial en la carrera 7 con calle 34, con el propósito de promover una movilidad segura y responsable.

La estrategia Ciclovía Te Cuida estará presente con actividades lúdicas y recreativas en la avenida Boyacá con calle 12 y en la carrera 7 con calle 28.

Ese mismo día se llevará a cabo el evento “Dominadas en Ciclovía”, liderado por el creador de contenido Mesendinho Hernández, quien buscará completar un recorrido de 32 kilómetros realizando dominadas de balón sobre el trazado de la Ciclovía, iniciando a las 7:00 a. m. desde la calle 26 con carrera 96I.

Además, Canal Capital realizará el magazín Cicloviva en la carrera 7 con calle 28, un espacio que visibiliza historias y experiencias de los usuarios de la Ciclovía.

Jueves 2 y viernes 3 de abril

Estos días la Ciclovía operará de manera habitual. Se desarrollarán campañas de pedagogía vial en la avenida Boyacá con calle 3 y en la calle 26 con avenida Américas, orientadas a fortalecer la convivencia y la seguridad vial.

El viernes 3 de abril no habrá servicio de Ciclovía en ningún tramo de la ciudad. La operación se retomará el domingo 5 de abril en el horario habitual.

Actividades del domingo 5 de abril

Para el cierre de la Semana Santa, la jornada contará con una programación especial, manteniendo la operación habitual, con excepción del cierre parcial en la avenida Boyacá por plan retorno.

En la carrera 9 con calle 116 se desarrollará un punto de Ciclovía Alternativa con práctica de pickleball y scooter freestyle.

La estrategia Ciclovía Te Cuida estará en la carrera 50 con calle 2B y en la diagonal 16 sur con carrera 50, con actividades recreativas para toda la familia.

Se realizarán campañas de pedagogía vial en la carrera 50 con avenida Primera de Mayo, promoviendo el uso responsable de la Ciclovía.

Para niños y niñas, se habilitará el espacio Walk Bike en la carrera 50 con calle 2B, orientado al aprendizaje y disfrute de la movilidad activa.

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