Habrá megaferia de atención del programa Ingreso Mínimo Garantizado: ¿cuándo y dónde?

Las transferencias del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) ha beneficiado a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. Foto: Secretaría de Integración Social

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El próximo miércoles 8 y jueves 9 de abril, la Secretaría de Integración Social realizará una Megaferia del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

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El objetivo distrital será atender a 20.000 personas en distintos espacios:

Parque Metropolitano Cayetano Cañizares (Avenida Carrera 80 #40-55 Sur), en la localidad de Kennedy.

La plazoleta del Parque Metropolitano El Tunal (Diagonal 50A #18-48 Sur, entrada 5), en la localidad de Tunjuelito.

Polideportivo de Las Cruces (Carrera 5A #1-90), en la localidad de Santa Fe.

¿Qué servicios habrá?

En estos espacios se adelantarán procesos de bancarización con los operadores financieros dale!, DaviPlata, MOVii, Bancamía y Banco Caja Social; así como la verificación de requisitos, la solución de bloqueos y suspensiones, la actualización de preferencias de pago y la entrega de información sobre la estrategia, incluyendo el beneficio de pasajes gratis de Transmilenio.

La jornada también contará con la participación de otras entidades distritales y nacionales, como el Sisbén, que brindará orientación sobre encuestas y clasificación, y Colpensiones, que ofrecerá información sobre sus servicios y beneficios para la ciudadanía.

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Asimismo, la ciudadanía podrá acceder al servicio de Conexión Social, un programa de la Alcaldía que ya ha permitido a más de 35.000 hogares en condición de vulnerabilidad contar con internet gratuito.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado?

El IMG (Ingreso Mínimo Garantizado) es una ayuda económica que entrega el Distrito de Bogotá a aquellas personas que hacen parte de los grupos A o B del Sisbén IV de Bogotá y no reciben apoyo de otros programas de transferencia del Gobierno Nacional como Jóvenes en Acción, Colombia Mayor o Tránsito a Renta Ciudadana.

Para consultar si usted es beneficiario de forma fácil y rápida:

Ingrese a la página oficial de la Secretaría de Integración Social:

Diríjase a la sección de Ingreso Mínimo Garantizado.

Seleccione su tipo de documento.

Ingrese el número y la fecha de expedición.

Haga clic en Buscar y espere la confirmación.

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