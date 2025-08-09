Estación de Transmilenio estuvo cerrada por varias horas ante fuerte olor

Transmilenio por la Avenida Caracas Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Sobre las 7 de la noche del viernes, la Empresa Transmilenio informó sobre el cierre de la Estación Jiménez sobre la Avenida Caracas debido a un fuerte olor que se presentó.

Tal fue el acontecimiento que tomaron la decisión de evacuar a los usuarios por precaución.

Al lugar llegó el Cuerpo Oficial de Bomberos quienes luego de casi dos horas, informaron que no detectaron ningún tipo de gas en las lecturas del detector de atmósferas, por lo que descartaron una fuga del servicio y la estación nuevamente fue reabierta.

Los usuarios tuvieron que tomar rutas alternativas para llegar a sus hogares como Museo del Oro, Las Aguas o San Victorino.

Desvíos de rutas del SITP por competencia

Mañana, 10 de agosto, Bogotá recibirá la Vuelta a Colombia, por lo que algunos servicios del componente Transmizonal tendrán novedades en la prestación del servicio. Conozca aquí todos los detalles:

#TransMiTeInforma 🔔



🚲 Mañana, domingo 10 de agosto, los siguientes servicios de #TransMiZonal implementarán desvíos durante el desarrollo de la última etapa de la #VueltaAColombia2025 🚴🚎 🚧



Planea tu viaje con anticipación y conoce más información ingresando a ⬇️… pic.twitter.com/OV5FtLswND — TransMilenio (@TransMilenio) August 9, 2025

