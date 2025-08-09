No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá

Estación de Transmilenio estuvo cerrada por varias horas ante fuerte olor

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió la emergencia.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
09 de agosto de 2025 - 05:22 p. m.
Transmilenio por la Avenida Caracas
Transmilenio por la Avenida Caracas
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Sobre las 7 de la noche del viernes, la Empresa Transmilenio informó sobre el cierre de la Estación Jiménez sobre la Avenida Caracas debido a un fuerte olor que se presentó.

Tal fue el acontecimiento que tomaron la decisión de evacuar a los usuarios por precaución.

Lea más: Bus escolar con 19 alumnos perdió el control y terminó chocando contra viviendas

Al lugar llegó el Cuerpo Oficial de Bomberos quienes luego de casi dos horas, informaron que no detectaron ningún tipo de gas en las lecturas del detector de atmósferas, por lo que descartaron una fuga del servicio y la estación nuevamente fue reabierta.

Los usuarios tuvieron que tomar rutas alternativas para llegar a sus hogares como Museo del Oro, Las Aguas o San Victorino.

Desvíos de rutas del SITP por competencia

Mañana, 10 de agosto, Bogotá recibirá la Vuelta a Colombia, por lo que algunos servicios del componente Transmizonal tendrán novedades en la prestación del servicio. Conozca aquí todos los detalles:

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Transmilenio

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar