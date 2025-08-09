Bus escolar con 19 alumnos perdió el control y terminó chocando contra viviendas

La Policía de Tránsito adelanta las investigaciones para determinar las causas del accidente, Foto: Bomberos de Bogotá

Sobre las dos de la tarde del viernes ocurrió un accidente de tránsito en la Calle 46 Sur con Carrera 11 Este, barrio Altamira, localidad de San Cristóbal.

El hecho involucró a un bus escolar que transportaba a 16 estudiantes que iban a una excursión al parque Entrenubes. Al parecer, el vehículo se habría quedado sin frenos cuando bajaba por una pendiente y terminó chocando contra un poste y cuatro viviendas más.

Desde el Distrito reportaron 12 personas heridas que tuvieron que ser trasladas a centros asistenciales.

“Llegué y había por lo menos ocho ambulancias, había por lo menos unos 12 niños heridos y la monitora también se encontraba herida (...)a la monitora la vi con la cabeza rota cuando llegué”, relató José Velandia, habitante del sector que presenció los hechos para CityTv.

El Cuerpo Oficial de Bomberos atendió la emergencia y la Policía de Tránsito se encuentra realizando las investigaciones para determinar qué causó el siniestro vial.

