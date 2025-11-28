Cierre de carriles en la calle 100 afectará la movilidad durante seis meses

El contratista del grupo 6 ha presentado retrasos y millonarias sanciones por incumplimientos en el cronograma Foto: IDU

La movilidad en el norte de Bogotá enfrentará nuevas restricciones a partir del 28 de noviembre, debido al cierre de un carril en cada sentido de la Avenida calle 100 entre las carreras 49 y 65, medida autorizada por la Secretaría de Movilidad para avanzar en las obras de la troncal de TransMilenio por la avenida carrera 68. El cierre, que se realizará a partir de hoy, operará las 24 horas del día y se extenderá por un periodo aproximado de seis meses.

La intervención, parte del Grupo 8 de la obra, se suma a otros cierres en corredores estratégicos que han generado preocupación entre expertos en movilidad debido al impacto acumulado sobre el tráfico y los tiempos de desplazamiento, que se han alargado considerablemente. Aunque la administración sostiene que los cierres son necesarios para cumplir los plazos del proyecto, las afectaciones para usuarios particulares, transporte público y peatones serán inevitables en una zona en donde la congestión ya es parte de la cotidianidad.

Desvíos para vehículos particulares

Para mitigar las afectaciones, la Secretaría de Movilidad estableció un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que contempla desvíos para alivianar el impacto de los cierres anunciados.

En ese sentido, los conductores que se movilizan en sentido occidente–oriente por la calle 100, deberán tomar rutas como la carrera 64, la calle 97, la carrera 57 o la avenida Suba, antes de reincorporarse a la calle 100.

Respecto al sentido oriente–occidente, los desvíos incluyen vías como la carrera 53, la calle 103B, la transversal 54 al norte, la calle 104 al occidente y la carrera 63 en dirección sur hasta encontrarse nuevamente con la calle 100.

Sin embargo, estos recorridos alternos, que implican el tránsito obligado por zonas residenciales y vías estrechas, podrían intensificar aún más la congestión en horas pico, razón por la cual será fundamental contar con una señalización adecuada y un equipo de agentes de tránsito.

Ajustes para transporte público y carga

Las rutas del SITP y los vehículos de carga deberán circular por los dos carriles que permanecerán habilitados en cada sentido de la vía con el fin fundamental de no afectar la regularidad del transporte público, especialmente en horas de alta demanda.

Además, algunos paraderos del SITP serán reubicados temporalmente de la siguiente forma:

Los paraderos 173A03/173B03 y 173C03 ubicados en el andén norte de la avenida calle 100 entre carrera 64 y carrera 65, serán trasladados temporalmente al andén norte de la avenida calle 100 entre carrera 62 y carrera 61

Los paraderos 001A00, 001B00 y 001C00 ubicados en el andén sur de la avenida calle 100 entre carrera 54 y carrera 53, serán unificados con los paraderos 211A00, 211B00 y 211C00 respectivamente, ubicados en el andén sur de la avenida calle 100 entre carrera 49 y carrera 47A .

Por otro lado, la Secretaría de Movilidad anunció que la circulación peatonal y ciclística se mantendrá a través de zonas señalizadas. En este punto es preciso recordar que, en muchos frentes de obra, no se realiza una verificación de los trayectos especiales para peatones o ciclistas y han ocurrido accidentes debido a señalizaciones confusas o inexistentes.

Un cierre más en una ciudad en obra permanente

Las obras de la troncal de la 68, consideradas uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la década, han implicado cierres continuos en distintos sectores de la ciudad. Aunque la administración sostiene que estos trabajos son indispensables para ampliar la capacidad del sistema de transporte, persisten críticas sobre la coordinación entre frentes de obra y el impacto acumulado en la movilidad general de Bogotá.

Con la calle 100 ahora sumándose al listado de puntos intervenidos, los próximos meses pondrán nuevamente a prueba la capacidad de planificación y respuesta de las autoridades frente a la congestión, así como la paciencia de los usuarios que transitan diariamente por uno de los corredores más estratégicos del norte de la ciudad.

