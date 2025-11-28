Logo El Espectador
Confirman hallazgo de cuerpo desmembrado en vía pública del centro de Bogotá

En dos puntos cercanos, las autoridades hallaron una maleta y una bolsa que contenían extremidades humanas. Esto se sabe.

Redacción Bogotá
28 de noviembre de 2025 - 12:07 p. m.
La madrugada del viernes 28 de noviembre, autoridades del centro de la ciudad confirmaron el hallazgo de una maleta y una bolsa que contenían partes humanas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
La madrugada de este viernes 28 de noviembre, uniformados del centro de la ciudad confirmaron el hallazgo de un cuerpo desmembrado en inmediaciones del barrio Las Cruces, en límites de las localidades de La Candelaria y Santa Fe.

Le puede interesar: Familia de mujer que murió arrollada en Niza pide justicia: conductor no acepó cargos

Según confirmó la Policía, el hallazgo lo realizó un reciclador que se acercó a un montón de basura para realizar su labor cotidiana pasada la 1:00 a.m. Entre las bolsas que estaban en la esquina de la carrera 10 con Calle 5 había una maleta de viaje. Al abrirla, el reciclador encontró lo que parecía ser un tronco humano y varias extremidades.

De inmediato dio aviso a las autoridades, quienes llegaron al sitio y confirmaron que, en efecto, se trataba de un cuerpo desmembrado.

Minutos después, mientras agentes del CTI de la Fiscalía realizaban el levantamiento del cuerpo y la inspección de la escena, la Policía recibió otro reporte que aseguraba que a pocas cuadras del punto, en la Calle 6 con Carrera 8, se halló, en otro punto de acumulación de basuras, una bolsa con extremidades humanas.

Por ahora son pocos los detalles que se conocen. “Nuestras zonas de atención e integrantes del CTI están en proceso de recolección de pruebas para verificar las circunstancias y establecer quién dejó la maleta en este lugar”, señaló la teniente coronel Carolina Ibagué, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Así las cosas, no hay una versión clara que explique lo sucedido en el centro de la ciudad y tampoco se ha establecido si las partes halladas corresponden al mismo cuerpo. Debido a las circunstancias del caso, las autoridades doblegaron los recorridos en puntos de acumulación de basuras para establecer si hay más restos abandonados en el sector.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Redacción Bogotá

