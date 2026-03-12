Cierre en la vía Bogotá–Choachí por caída de rocas en el sector La Virgen

Los hechos ocurrieron en jurisdicción de la vereda Agua Dulce, en el sector La Virgen. Foto: Archivo Particular

La vía que conecta a Bogotá con el municipio de Choachí amaneció cerrada este jueves 12 de marzo tras un desprendimiento de rocas registrado en el sector conocido como La Virgen, situación que obligó a las autoridades a suspender el tránsito de manera preventiva.

De acuerdo con reportes de organismos de gestión del riesgo, la emergencia se presentó entre los kilómetros 3+800 y 4+350, en jurisdicción de la vereda Agua Dulce, donde se registró la caída de rocas de gran tamaño sobre la carretera.

Según indicaron las autoridades, el material desprendido representa un riesgo tanto para peatones como para vehículos, por lo que se decidió cerrar completamente el paso mientras se realizan evaluaciones técnicas en el lugar.

En imágenes difundidas por las autoridades se observa que el talud presenta al menos cuatro rocas de gran tamaño sobre la vía, además de grietas visibles en la montaña, lo que mantiene la preocupación sobre la estabilidad del terreno.

Evaluación técnica en la zona

Ante la situación, autoriades locales llevaron a cabo un consejo extraordinario de gestión del riesgo, en el que se acordó enviar a la zona a ingenieros y geólogos para determinar las condiciones del terreno.

Los expertos deberán establecer si es posible realizar labores de remoción del material o si se requiere algún tipo de intervención adicional para garantizar la seguridad en este corredor vial.

Mientras se adelantan estos análisis, el cierre afecta a cientos de usuarios que utilizan esta vía para desplazarse entre la capital y varios municipios del oriente de Cundinamarca.

Un corredor con antecedentes de cierres

No es la primera vez que este tramo de la carretera presenta emergencias por desprendimientos de material. El 28 de enero de 2026, por ejemplo, las autoridades ordenaron un cierre total en el kilómetro 5 tras un deslizamiento de rocas asociado a las lluvias.

Durante esa jornada, organismos de emergencia debieron retirar el material y controlar el tránsito hacia rutas alternas mientras se restablecía la movilidad.

Por ahora, el paso seguirá suspendido mientras se realizan las evaluaciones en el talud. Solo tras estos análisis se definirá si se adelantan labores de remoción o intervenciones adicionales para habilitar nuevamente la vía.

