Cierres en la AV. Primero de Mayo por obras del Metro: así cambiará la movilidad en la zona

Instalaciones y obras en la estación 4 de la línea 1 del Metro de Bogotá, ubicada en la Avenida Primero de Mayo, entre la calle 42 sur y 42 C Sur Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúan avanzando y, con ellas, también llegan nuevos cambios en la movilidad de la ciudad. Desde el 4 de marzo y durante los próximos tres meses habrá cierres viales en la avenida Primero de Mayo, entre las calles 42 sur y 42C sur, debido a trabajos para la construcción del viaducto del sistema.

Le puede interesar: Embalses de Bogotá arrancan marzo a la baja: Chuza marca la tendencia del sistema

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre total de calzadas en este tramo para permitir el izaje de vigas metálicas y la construcción de la nave central del proyecto. Las intervenciones se realizarán en dos etapas que no se ejecutarán de manera simultánea.

Según el Distrito, estas obras hacen parte del contrato de construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro, que ya suma cerca de ocho kilómetros continuos de estructura elevada en diferentes puntos de la ciudad.

Lea más: Fuerte vendaval derribó una carpa durante asamblea en conjunto residencial de Suba

¿Cómo serán los cierres en la avenida Primero de Mayo?

Las restricciones se realizarán en dos etapas, que no se ejecutarán al mismo tiempo.

Etapa 1

En la primera fase se realizará el cierre total de la calzada norte de la avenida Primero de Mayo, entre las calles 42 sur y 42C sur. Durante este periodo, el tránsito vehicular se mantendrá por la calzada sur, donde se habilitará un carril en contraflujo para permitir la circulación.

Además, en este tramo se aplicarán otras restricciones:

Cierre parcial del andén norte durante el día.

Cierre total del andén norte entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m.

Cierre parcial de la intersección de la calle 42 sur con la avenida Primero de Mayo entre las 12:30 a. m. y las 3:30 a. m.

Etapa 2

En la segunda fase, las obras se trasladarán al costado opuesto de la vía. En este caso se realizará el cierre total de la calzada sur, mientras que el tránsito se mantendrá por la calzada norte, donde se habilitarán carriles para garantizar la circulación de vehículos particulares, transporte público y de carga.

Durante esta etapa también habrá restricciones nocturnas en el andén y la ciclorruta del costado sur, entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m.

Cambios en paraderos de transporte público

Debido a las obras del Metro, algunos paraderos de transporte público en la avenida Primero de Mayo serán trasladados temporalmente.

Los cambios serán los siguientes:

Paraderos 638A08 y 638B08 : se moverán 200 metros hacia el oriente.

Paraderos 621A09 y 621B09: se trasladarán entre 45 y 350 metros, dependiendo de la etapa de la obra.

Las autoridades recomiendan a los usuarios del transporte público verificar con anticipación la nueva ubicación de estos paraderos para evitar retrasos en sus desplazamientos.

Por otro lado, durante algunos horarios nocturnos también habrá modificaciones en la movilidad peatonal y de ciclistas.

Cuando se realicen los cierres de andenes o ciclorrutas, las personas deberán cruzar por los pasos semaforizados cercanos y utilizar los andenes habilitados en el costado contrario de la vía.

Recomendaciones generales

La Secretaría de Movilidad recomendó a conductores, peatones y ciclistas atender la señalización de obra y seguir las indicaciones del personal encargado del manejo del tránsito.

Además, sugirió planear los recorridos con anticipación, ya que los cierres podrían generar cambios en los tiempos de desplazamiento mientras avanzan las obras del Metro.

Lea más: Embalses de Bogotá arrancan marzo a la baja: Chuza marca la tendencia del sistema

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.