Embalses de Bogotá arrancan marzo a la baja: Chuza marca la tendencia del sistema

El próximo mes Bogotá cumplirá un año sin racionamiento de agua. Aquellos días en los que una parte de la ciudad se quedaba sin el servicio por 24 horas parecen recuerdos lejanos. Paulatinamente, el flujo de lluvia se normalizó en la zona de los embalses que abastecen la ciudad. Sin embargo, una pelea reciente entre Galán y Petro por el estado de estas fuentes hídricas y las cifras del nivel de los embalses la primera semana de marzo, pusieron de nuevo el tema en la agenda pública.

Bajo esta misma línea, los niveles de los embalses del sistema Chingaza (San Rafael y Chuza) han evidenciado una tendencia descendente en los primeros días de marzo, impulsada principalmente por la caída sostenida del embalse de Chuza.

En este sentido, los registros diarios del sistema hídrico regional compartidos por la CAR muestran que, aunque algunos embalses mantienen niveles altos o incluso presentan leves aumentos como en el agregado Norte, el comportamiento de Chuza ha mostrado una variación negativa. Cabe resaltar que el 50 % del agua que consume Bogotá viene de los embalses del sistema Chingaza.

Teniendo en cuenta lo anterior, durante la primera semana de marzo, el sistema pasó de niveles superiores al 53 % a valores cercanos al 50 %. La caída se ha producido de manera gradual, día a día, lo que confirma una tendencia descendente típica de esta época del año, cuando el consumo suele superar las entradas de agua al sistema.

Niveles de Chingaza en marzo

En apenas nueve días, el sistema perdió cerca de tres puntos porcentuales de almacenamiento.

1 de marzo: 53,15 %

2 de marzo: 52,75 %

3 de marzo: 52,39 %

4 de marzo: 52,02 %

5 de marzo: 51,64 %

6 de marzo: 51,25 %

7 de marzo: 50,91 %

8 de marzo: 50,55 %

9 de marzo: 50,21 %

El principal responsable de esta caída es el embalse de Chuza, el más grande del sistema y el que tiene mayor peso dentro del abastecimiento hídrico de Bogotá. Los datos muestran que su nivel pasó de 41,63 % al inicio del mes a poco más del 37 % hacia el 9 de marzo, una reducción del 4 % en nueve días, lo que representa una de las caídas más pronunciadas del sistema en el último año.

El seguimiento técnico de la @Superservicios confirma lo señalado por el presidente @petrogustavo, las condiciones de los embalses y de los caudales no son homogéneas en todo el país, especialmente en el centro y oriente.



De acuerdo con el último reporte del Sistema… pic.twitter.com/3uUX9Zy4DI — Felipe Durán Carrón (@felipedurancarr) March 3, 2026

San Rafael se mantiene alto y en ascenso

Mientras Chuza registra una caída sostenida, el embalse de San Rafael muestra una tendencia opuesta. Durante la misma semana, sus niveles aumentaron ligeramente y se mantienen por encima del 94 %, lo que evidencia que el comportamiento de los embalses dentro del sistema Chingaza no siempre es uniforme.

El aumento en San Rafael ayuda a estabilizar parcialmente el sistema, pero su capacidad es menor frente a la de Chuza, por lo que no logra compensar completamente el descenso del embalse principal.

Lluvias en Chingaza serán clave

El comportamiento de los embalses depende en gran medida del régimen de lluvias en la región del páramo de Chingaza, ubicada al oriente de Bogotá. Las precipitaciones, las cuales han sido intensas en los últimos días en la ciudad, no necesariamente significan que los embalses aumenten su nivel, ya que las cuencas que alimentan el sistema se encuentran a decenas de kilómetros de la capital y responden a dinámicas climáticas distintas.

No obstante, los especialistas señalan que entre finales de diciembre y comienzos de marzo suele registrarse una caída progresiva en los embalses debido a la reducción de lluvias en la zona de influencia del sistema. Por eso, el comportamiento del clima en las próximas semanas, hasta abril, será determinante para definir si la tendencia descendente se mantiene o comienza a revertirse.

¿Qué dicen las autoridades?

Pese al panorama anterior, las autoridades distritales, a la cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán y la empresa de Acueducto de Bogotá, sostienen que los niveles de los embalses se mantienen bajo la tendencia esperada.

Lo anterior, después de que el presidente Gustavo Petro lanzara una advertencia con base en la reducción del embalse de Chuza.

Contrario al exceso de agua en los embalses del norte y sur del país, Chuza, cerca a Bogotá, llega a mínimos históricos.



Mientras los embalses del norte y del sur son afectados por los frentes fríos del ártico y del antártico y ya comienzan a bajar marginalmente; los de cerca a… https://t.co/Agwe1ob628 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 3, 2026

Pese a esto, Galán contradijo al jefe de Estado, y recalcó que los niveles de los embalses no se encuentran en la misma situación de 2024, e incluso marzo de 2025, cuando dado el caudal de aquel entonces, obligó a postergar la suspensión del racionamiento al mes de abril de 2025.

Presidente, no es cierto lo que usted dice. El embalse de Chuza tiene hoy (para esta fecha) un nivel superior al que tenía en 1998, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2022, 2023, 2024, 2025. Inclusive está por encima de la curva guía del sistema. ¿Cuál es la intención de divulgar… https://t.co/iH3oOcVo0k pic.twitter.com/paFPIgCuUh — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 3, 2026

