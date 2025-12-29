Cifras de quemados con pólvora en Cundinamarca durante diciembre superan cifras de 2024

En 2019, Cundinamarca registró 27 casos de quemados, mientras que en Bogotá fueron 41. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images/iStockphoto

Las quemaduras con pólvora y otros elementos pirotécnicos continúan siendo elementos de alto riesgo y, como sucede año tras año, volvieron a dejar un balance preocupante en Cundinamarca durante la temporada decembrina.

De acuerdo con el más reciente informe de la delegación departamental de bomberos de Cundinamarca, entre el 1° y el 28 de diciembre de 2025, el departamento registró 51 personas lesionadas, con corte a las 2:00 de la tarde del domingo 28 de diciembre.

Las cifras revelan que 25 municipios reportaron al menos un caso: Soacha encabeza la lista con nueve personas lesionadas, seguida de Zipaquirá (seis casos) y Facatativá (cinco). Municipios como Fusagasugá, Villeta, Mosquera y Funza también reportaron múltiples afectados, mientras que en otras localidades los casos fueron aislados, aunque no menos significativos.

Del total de personas quemadas, 13 son menores de edad, 10 niños y tres niñas, un dato que vuelve a poner en evidencia el secreto a voces de todas las temporadas de fin de año: la persistente exposición de la población infantil a prácticas de alto riesgo durante las celebraciones decembrinas.

Por otro lado, los 38 casos restantes corresponden a personas adultas. En términos de género, el balance muestra una marcada mayoría de hombres lesionados: 40 frente a 11 mujeres.

Algunos de los municipios más afectados son:

Fusagasugá: 3 (1 Menor, Adulto 2) Villeta: 3 (1 Menor, Adulto 2) Chipaque: 1 (Menor) Gachancipa: 2 (Menores) Cogua: 1 (Menor) Funza: 2 (1 Menor, Adulto 1) Sibaté: 1 (Menor) Zipaquirá: 6 (1 Menor, 5 Adultos= Facatativá: 5 (Adultos) Soacha: 9 (3 Menores, 6 Adultos)

Cifras al alza

El informe confirma una tendencia al alza frente a años anteriores. En 2024 se reportaron 40 personas quemadas, mientras que en 2023 la cifra fue de 43. El balance preliminar de 2025 representa un aumento del 27,5 % frente al año pasado y del 18,5 % respecto a 2023, una variación que refuerza las alertas sobre la efectividad de las campañas de prevención y control.

Desde el cuerpo de bomberos departamental subrayan que estos datos no son definitivos y pueden incrementarse a medida que avancen los reportes oficiales. Sin embargo, el panorama ya dibuja un cierre de año complejo, marcado por lesiones evitables y una carga adicional para el sistema de salud.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención, en especial a evitar la manipulación de pólvora y artefactos incendiarios, y recordaron que la responsabilidad recae tanto en los adultos como en las instituciones encargadas de vigilancia y control. El informe fue entregado por el capitán Álvaro Eduardo Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, y seguirá actualizándose conforme se consolide la información oficial.

