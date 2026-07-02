Cinco capturados tras fallido robo de cuatro vehículos en diferentes sectores de Bogotá

Las autoridades advierten que las bandas están cambiando sus modalidades de hurto. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En menos de un día, la Policía Metropolitana de Bogotá logró frustrar el hurto de cuatro vehículos en distintos puntos de la ciudad, una seguidilla de operativos que terminó con la captura de cinco personas señaladas de participar en estos hechos y la recuperación de dos automóviles y dos motocicletas que habían sido robados horas antes.

Los procedimientos fueron adelantados por uniformados de la Estación de Policía Kennedy, que activaron el Plan Candado tras recibir las denuncias de las víctimas y el apoyo de la ciudadanía. La rápida reacción de las patrullas y el monitoreo mediante cámaras de seguridad permitieron interceptar los vehículos antes de que fueran sacados del sector y poner a disposición de la Fiscalía a los presuntos responsables.

Más información sobre Bogotá: ¿Habrá marchas en Bogotá? Consulte la agenda y las vías que podrían verse afectadas.

Así fueron las capturas

Según informó la Policía, los resultados corresponden a diferentes operativos realizados en varios sectores de Bogotá para contrarrestar el hurto de automotores.

Uno de los casos que más llamó la atención fue la captura de dos hombres que, presuntamente, utilizaron la modalidad de falso servicio por aplicación para apoderarse de un vehículo. Durante el procedimiento, los uniformados les incautaron un arma traumática con la que, al parecer, intimidaron a la víctima para cometer el robo.

En los demás procedimientos también fueron recuperadas dos motocicletas y otro vehículo que habían sido hurtados, mientras que los cinco capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, según corresponda.

Kennedy concentra buena parte de los operativos

Las autoridades destacaron que la ofensiva contra este delito ha permitido incrementar la recuperación de automotores en la localidad.

Solo en lo corrido de 2026, la Estación de Policía Kennedy ha recuperado 72 motocicletas y 65 vehículos, cifras que, según la institución, reflejan el fortalecimiento de los operativos de control y de las estrategias de reacción inmediata frente a este tipo de hechos.

El hurto de vehículos en Bogotá

Aunque el hurto de automotores continúa siendo uno de los delitos que más afecta a los conductores, las cifras muestran una reducción durante este año. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y mayo de 2026 el hurto de vehículos disminuyó cerca de un 38 % frente al mismo periodo de 2025, mientras que el robo de motocicletas también registró una caída superior al 30 %.

Las autoridades atribuyen estos resultados al fortalecimiento de los planes candado, el monitoreo con más de 5.800 cámaras de videovigilancia y los operativos conjuntos entre la Policía, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, advierten que las organizaciones delincuenciales han venido modificando sus métodos y ahora recurren con mayor frecuencia al falso servicio por plataformas digitales, la suplantación de pasajeros y el uso de armas traumáticas para intimidar a las víctimas.

El falso servicio por aplicación

La modalidad utilizada en uno de los casos recuperados se ha convertido en una de las principales preocupaciones para conductores y pasajeros de plataformas digitales. Según la Policía Metropolitana, los delincuentes solicitan un servicio utilizando cuentas falsas o de terceros y, una vez el vehículo llega al punto de encuentro, intimidan al conductor para despojarlo del automotor y de sus pertenencias. Las autoridades recomiendan verificar siempre la identidad del usuario, evitar recoger pasajeros en lugares aislados cuando existan comportamientos sospechosos y reportar cualquier irregularidad tanto a la plataforma como a la Línea 123.

Le puede interesar: Bogotop: cinco datos curiosos de la red de humedales que tiene Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.