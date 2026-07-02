¿Habrá marchas en Bogotá? Consulte la agenda y las vías que podrían verse afectadas

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Quienes tengan previsto movilizarse por Bogotá durante los próximos días deberán salir con algo más de tiempo. La Secretaría Distrital de Gobierno confirmó la agenda de marchas, plantones y actividades de carácter social y cultural programadas entre el 3 y el 7 de julio, jornadas que podrían generar cierres temporales de vías, desvíos y modificaciones en la operación del transporte público en algunos sectores de la ciudad.

Aunque las movilizaciones previstas se concentrarán principalmente en las localidades de Suba y Engativá, las autoridades recomendaron consultar los reportes oficiales antes de iniciar cualquier desplazamiento, ya que los recorridos podrían generar congestión en corredores cercanos y cambios operativos en rutas del SITP y de TransMilenio.

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La agenda de movilizaciones

De acuerdo con la programación divulgada por la Secretaría Distrital de Gobierno, estas son las actividades previstas:

Viernes 3 de julio

Conmemoración de Cristian David Castillo.

Hora: 4:00 p. m.

Lugar: avenida Ciudad de Cali con calle 145, en la localidad de Suba.

Sábado 4 de julio

Marcha “Yo Marcho Trans NB” .

Hora: 12:30 p. m.

Recorrido: desde el parque Los Girasoles hasta el parque Floridablanca, en Engativá.

Martes 7 de julio

Marcha por la Liberación de la Marihuana 2026.

Hora: entre las 4:00 p. m. y las 11:00 p. m.

Lugar: parque ubicado detrás del Centro Empresarial Conecta, frente a los patios, en Engativá.

Ese mismo día también está previsto el evento cultural “OIL 710”, cuyo horario será definido por los organizadores.

¿Qué recomienda el Distrito?

La Administración Distrital informó que todas las actividades contarán con el acompañamiento de los equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos, cuyo objetivo será garantizar el derecho a la protesta pacífica y facilitar la convivencia durante las jornadas.

Entre las principales recomendaciones para los ciudadanos se encuentran:

Consultar los canales oficiales de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Movilidad y TransMilenio antes de salir.

Planear los recorridos con anticipación.

Tener en cuenta posibles cierres temporales y desvíos.

Atender las indicaciones de gestores, agentes de tránsito y autoridades.

En caso de participar en las movilizaciones, hacerlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

Las marchas y su afectación en la movilidad

Las movilizaciones sociales continúan siendo uno de los factores que más alteran la movilidad en Bogotá. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno, prácticamente cada semana se programan marchas, plantones o concentraciones de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, culturales y comunitarias, muchas de ellas acompañadas por gestores de diálogo para evitar bloqueos prolongados.

Solo entre junio y comienzos de julio de 2026 el Distrito publicó agendas semanales con casi 90 actividades en distintos puntos de la ciudad, principalmente en corredores como la carrera Séptima, la calle 26, la avenida Caracas, Suba y Engativá. Las autoridades insisten en que la mayoría de estas jornadas transcurren de forma pacífica, aunque pueden generar retrasos temporales en el tráfico y en algunas rutas del transporte público.

¿Cómo mantenerse informado?

Si durante las movilizaciones necesita desplazarse por la ciudad, las autoridades recomiendan seguir los reportes en tiempo real de la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio, donde se informan cierres viales, desvíos, afectaciones a rutas y reapertura de corredores. También aconsejan anticipar los desplazamientos hacia el aeropuerto, terminales de transporte o citas médicas, pues los tiempos de viaje pueden aumentar cuando las manifestaciones coinciden con las horas de mayor demanda vehicular.

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