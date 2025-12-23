Cinco menores capturados tras hurtar un vehículo en la localidad de San Cristóbal

Cinco menores, de entre 14 y 17 años, fueron capturados tras intentar robar un vehículo en el barrio Bellavista, en la localidad de San Cristóbal. Durante el operativo, una sexta persona, mayor de edad, fue capturada. Foto: Mebog

Cinco menores de edad, entre ellos uno de 14 años, fueron aprehendidos por la Policía minutos después de que participaran en el hurto de un vehículo particular en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. En el procedimiento también fue capturada una persona mayor de edad.

Los hechos ocurrieron en el barrio Bellavista, luego de que uniformados locales fueran alertaos por el hurto de un vehículo. Tras recibir la alerta, y con las especificaciones del vehículo en mente, las autoridades desplegaron un plan candado en las calles y barrios aledaños al punto del hurto, lo que permitió una rápida ubicación de los presuntos responsables.

Según las autoridades, al verse acorralados, los ocupantes del vehículo intentaron huir del lugar; sin embargo, fueron alcanzados y detenidos por la patrulla de vigilancia. La sorpresa de los uniformados fue mayúscula cuando se enteraron que, de las seis personas involucradas, cinco eran menores de edad, con edades que oscilaban entre los 14 y los 17 años. Una sexta persona, mayor de edad, fue capturada en flagrancia

El automotor fue recuperado y los menores quedaron a disposición de la autoridad administrativa competente, conforme a los procedimientos establecidos para adolescentes en conflicto con la ley.

Hurto de vehículos durante 2025

La Policía Nacional informó que, en lo corrido del año 2025, en esta localidad se ha logrado la captura de más de 2.500 personas por distintos delitos y la recuperación de 46 vehículos, como resultado de las acciones operativas desplegadas en la zona.

Por otro lado, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, con corte en el mes de noviembre, el delito de hurto a automotores se redujo un 22%, pasando de 3.900 casos reportados en 2024, a 3.041 reportados en 2025. De acuerdo con la entidad, las cifras disminuyeron en todas las localidades, excepto en San Cristóbal, (allí ocurrió el hurto en el que están implicados los menores aprehendidos) donde se reportó un aumento de 19%, pasando de 123 casos en 2024, a 147 en 2025.

