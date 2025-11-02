Ciudadano japonés completa un día desaparecido en el cerro de Guadalupe

Búsqueda de ciudadano japonés perdido en los cerros. Foto: Archivo Particular

Cuatro estaciones de Bomberos, aeronaves no tripuladas y personal de apoyo, continúan la búsqueda del ciudadano japonés que se encuentra desaparecido desde la noche del 1 de noviembre. A pesar de que las acciones se extendieron a lo largo de toda la noche, el extranjero sigue desaparecido.

De acuerdo con el reporte de Bomberos, fue sobre las 7:19 de la noche del sábado cuando se recibió el reporte de una persona extraviada en los alrededores del Cerro de Guadalupe, localidad Candelaria. Al llamado, Bomberos Bogotá activó a las estaciones Chapinero, Central, Puente Aranda y Centro Histórico, con apoyo de los Equipos Especializados de Forestales, Técnico de Rescate, de Aeronaves no Tripuladas, Central de comunicaciones y de Busqueda y Rescate de Animales en Emergencias.

“Durante la noche realizó la búsqueda de la persona con bomberos, caninos y dones, y con apoyo de sobrevuelo del Halcón de la Policía. A la hora continúa la búsqueda de la persona de nacionalidad extranjera por parte de Bomberos Bogotá con búsqueda terrestre y con drones. Se instala PMU en el sitio”, indicó el cuerpo de Bomberos.

Desde el Centro de Comando, Control y Comunicaciones del Distrito, se coordinan labores de búsqueda de una persona desaparecida en el Cerro de Guadalupe.



Con drones y equipos caninos el SDGR avanza de forma articulada en las acciones que permitan ubicarla. |En seguimiento. pic.twitter.com/Qhj9gQ9Oam — IDIGER (@IDIGER) November 2, 2025

A lo largo del domingo continuó la búsqueda, sin resultados concretos. Por este motivo, el cuerpo de socorro instaló un PMU en la zona donde se extravió el japonés, para monitorear las actividades. “Hoy hemos continuado con la búsqueda de la persona de nacionalidad extranjera. Hemos hecho recorridos terrestres y con drones”.

La operación de búsqueda seguirá con recorridos por el río Arzobispo, por los alrededores del cerro de Monserrate y por el sector Marraneras hacia Piedra Amarilla, donde, en las próximas horas, se espera encontrar al ciudadano japonés.

#AEstaHora Acompañamos el operativo de búsqueda y rescate de un ciudadano extranjero en el cerro de Guadalupe, junto a entidades del Distrito. El corazón de nuestro voluntariado también late en los momentos que más lo necesitan.#BúsquedaYRescate #Emergencias #Bogotá pic.twitter.com/ZOkopgq6d9 — Policía Cívica de Mayores Bogotá MEBOG (@PCMMEBOGOFICIAL) November 2, 2025

