Video muestra al conductor que causó accidente fatal en la Mutis, previo al choque

Nuevos elementos salen a la luz sobre el fatal accidente ocurrido en la madrugada del viernes 31 de octubre, en el que un conductor chocó dos motocicletas, dejando a dos personas sin vida. El responsable se fugó de la escena y en su búsqueda, se conocieron imágenes que muestran a las personas que se movilizaban en el vehículo, minutos antes del siniestro.

En el video se observa cómo tres personas salen de un lugar: dos hombres y una mujer. Las imágenes de la cámara de seguridad, que muestran la hora de 5:55 a.m., registran a la mujer acomodándose en el puesto de copiloto, mientras el hombre de chaqueta negra se ubica en la parte trasera. El conductor, vestido con chaqueta blanca y quien posteriormente se dio a la fuga, toma el volante.

De igual manera, otros usuarios han compartido imágenes del accidente, en las que se ve al conductor en el suelo y, minutos después, desaparece de la escena. Por el momento, las autoridades no han proporcionado más información sobre la búsqueda del conductor, mientras las otras dos personas involucradas se ven en un estado de embriaguez.

Declaraciones de la pareja que iba en el auto:

Recientemente, mediante un comunicado de prensa, las otras dos personas que se movilizaban en el carro, identificadas como Camila Bermúdez y Edwin Delgado, narraron lo sucedido.

En una primera instancia, dieron sus condolencias a las familias afectadas y lamentaron lo sucedido, aclarando que ellos no eran quienes conducían. Indicaron: “La noche del 30 de octubre participamos en una caravana de Halloween. Como habíamos consumido alcohol, le entregué el carro a Rubén Romero, quien me presta servicios de lavado y conducción. Tengo pruebas de que él nos recogió a las 5:54 a. m. del bar”, según informó Blu Radio.

De igual manera, narraron que el accidente ocurrió mientras ambos dormían en el vehículo y que, al despertar, el carro ya estaba volcado. Al ver que se acercaba gente, pensaron que era para brindar ayuda, pero en realidad algunas personas les estaban robando sus pertenencias. Asimismo, señalaron que, mientras el conductor se dio a la fuga, ellos permanecieron en el lugar hasta ser trasladados a la Clínica Alcalá.

¿Qué más se sabe?

Según se conoce, lamentablemente, las víctimas de este suceso fueron Viviana Marcela Suárez, contadora, y Carlos Mario Cavadía, ingeniero eléctrico. Al parecer, la mujer tenía 30 años y tenía un hijo de tan solo tres años, según lo dio a conocer Veracidad Urbana.

¿Cómo pasó?

Según las imágenes conocidas de las cámaras de seguridad de la zona, en el accidente se vio involucrado un carro blanco, Volkswagen, el cual perdió el control y terminó chocando con las motocicletas y un bus del SITP, como lo dio a conocer Blu Radio. Por la magnitud del golpe, el carro terminó volcado sobre el pavimento y, lamentablemente, los motociclistas murieron al instante.

Al parecer, el vehículo se movilizaba a alta velocidad y cuando el conductor perdió el control, saltó el separador y embistió a los motociclistas que circulaban en sentido contrario. Además, tras el choque, los que iban en el carro huyeron del lugar.

“Según la información inicial, el conductor se dio a la fuga y estamos adelantando todas las labores investigativas para ubicarlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, explicó el coronel John Silva, jefe de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá.

