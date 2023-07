Ciudadanos quemaron la moto de ladrón que intentó robar a una mujer

Imagen de referencia. Los hechos ocurrieron en el barrio Eduardo Frey, ubicado en la localidad de Antonio Nariño. Foto: Cortesía

En horas de la mañana de este 28 de julio se conoció un nuevo caso de inseguridad en Bogotá. Los hechos ocurrieron en el barrio Eduardo Frey, ubicado en la localidad de Antonio Nariño. De acuerdo con el relato de los vecinos del sector, un hombre, que se movilizaba en moto, persiguió a una mujer para robarla. Ante esto, un grupo de jóvenes decidió tomar represalias contra el ladrón.

Según contaron los residentes del barrio a Blu Radio, el delincuente persiguió a la mujer, quien iba camino a su lugar de residencia, desde una estación de Transmilenio. Luego de acecharla por varias cuadras, el delincuente atacó a la víctima.

“El hombre venía persiguiéndome, dejó la moto a un lado y dio la vuelta. Sacó un puñal, me botó, me pegó una patada en la espalda y me jaló el bolso. Salió a correr”, contó la mujer. Sin embargo, un grupo de jóvenes se percató de lo sucedido y persiguieron al ladrón.

“Cogieron a un hombre robando aquí en Eduardo Frey. Estaba a la vuelta por el lado del caño y los atraparon. Lo corrieron y luego le prendieron fuego a su moto. Estaban atracando, robando a una muchacha con un cuchillo y salieron los vecinos, corretiaron a los ladrones y le prendieron la moto. Cogieron a un ladrón y hubo hasta bala”, contó un testigo a Blu Radio.

El ´Ojo de la Noche´ de Noticias Caracol conoció que la motocicleta estaba a nombre de una mujer, quien se presume es la madre del delincuente, pues al momento de su captura, este se puso a llorar y admitió que había sacado la moto a escondidas. Además, se le encontraron cinco celulares hurtados

Los habitantes del sector dicen que día a día va en un aumento la inseguridad y que la Policía no actúa frente a los casos que se reportan. “Todos los días están robando acá y ya la gente se cansa de que la Policía no haga nada, porque, pues los sueltan, entonces la gente coge justicia por sus propias manos”, dijo la mujer asaltada.

De acuerdo con las autoridades, en lo corrido de este año, más 72.000 personas han sido víctimas de hurto; 16.000 casos más que en el 2022.

Andrés Nieto, subsecretario de seguridad, dijo que “los delincuentes parecen más envalentonados a la hora de salir a cometer estos delitos, porque en Bogotá es más rentable delinquir que otra cosa; recordemos que 8 de cada 10 capturados por estos delitos quedan libres, por ello es que prefieren salir a cometer estos hechos porque saben que estarán protegidos por los grupos delincuenciales a los que pertenecen y porque la ley es laxa a la hora de judicializarlos”, apuntó el subsecretario en entrevista para El Espectador.

