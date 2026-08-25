Clara Lucía Sandoval será la gerente del gobierno de Abelardo de la Espriella en Bogotá

Clara Lucía Sandoval fue elegida concejala por el Nuevo Liberalismo. Foto: Archivo Particular

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció este martes 25 de agosto la designación de la exconcejal Clara Lucía Sandoval como gerente de Bogotá por parte del Gobierno Nacional, una figura que se inaugura durante este cuatrienio y que fue recibida con buenos ojos por el gobierno distrital.

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El anuncio se produjo después de una reunión entre el mandatario y el alcalde Carlos Fernando Galán en el Palacio de San Carlos. De acuerdo con De la Espriella, Sandoval tendrá una misión “clara, concreta y específica”: coordinar los grandes proyectos que el Gobierno tenga en Bogotá, hacer seguimiento a su avance y contribuir a resolver las dificultades que puedan presentarse durante su ejecución.

“Quiero comenzar anunciando que he designado a la doctora Clara Lucía Sandoval Moreno como gerente de Bogotá por parte del Gobierno Nacional”, dijo el presidente.

La designación ocurre en una coyuntura de ciudad marcada por temas de seguridad, obras de infraestructura y discusiones por decisiones ligadas a la movilidad entre otros urgentes que involucran recursos, decisiones o puentes con entidades del Gobierno Nacional.

¿Quién es Clara Lucía Sandoval?

Sandoval tiene una trayectoria política principalmente ligada al Concejo de Bogotá.

Fue concejal en tres periodos (2008-2011, 2012-2015 y actualmente 2024-2027) y durante su paso por la corporación participó en discusiones sobre asuntos de gobierno, hacienda y planeación de la ciudad.

De acuerdo con Bogotá Cómo Vamos, fue autora de más de 45 proyectos de acuerdo y de 16 acuerdos de ciudad,creó la Bancada Animalista del Concejo, lideró la mesa que sustituyó vehículos de tracción animal y fue ponente de la Consulta Antitaurina en 2015. Sandoval también es pastora de la iglesia Misión Carismática Internacional.

También fue ponente del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027, presidió las comisiones de Gobierno y Hacienda del Concejo y estuvo al frente del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Anima duranre la alcaldía de Enrique Peñalosa. Fue candidata a la cámara por Bogotá en 2022.

De concejal a enlace del Gobierno

Si bien aun no se conoce la minucia de las funciones, lo que se ha dicho desde el Gobierno Nacional es que la nueva gerente no reemplazará a la Alcaldía ni tendrá funciones de administración directa sobre las entidades distritales. Su papel estará relacionado con la coordinación y el seguimiento de los proyectos del Gobierno Nacional en la ciudad.

De la Espriella aseguró que Sandoval deberá ayudar a “destrabar las dificultades” que puedan aparecer en la ejecución de esas iniciativas. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha detallado cuáles serán los proyectos que tendrán seguimiento prioritario ni cómo se organizará institucionalmente esta nueva figura frente a las entidades nacionales y distritales.

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