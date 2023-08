Claudia López denunció a restaurantes de cadena por tirar basura a las calles en Bogotá

Los hechos se registraron en una zona comercial de la capital del país. Foto: Cortesía

El manejo de las basuras en la capital del país, en donde se generan 7.500 toneladas de residuos cada día, sigue siendo un reto. En ese sentido, recientemente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunció que restaurantes de cadena en la zona rosa de la capital estarían arrojando a las calles bolsas de basura, sin respetar los lineamientos para la disposición de estos desechos.

“¿Qué pasa El Corral, Juan Valdez y Chef Burger en la Zona Rosa? No hay derecho a que no separen, no reciclen y además rieguen y boten basura en cualquier lado! Además de la multa, invito a la ciudadanía a sancionar social y económicamente a los que ensucian Bogotá”, indicó la mandataria, a través de redes sociales.

En un video divulgado por la alcaldesa de Bogotá, se observan a varios empleados de estos restaurantes de cadena, ubicados en calle 85 con carrera 11, arrojar bolsas y residuos de manera descontrolada en los andenes de este punto de la ciudad.

Por estos hechos, la Alcaldía de Bogotá anunció que adelantará procesos contra estas empresas para multarlas por estos hechos. Por el momento, no se ha conocido la respuesta de estos restaurantes ante esta denuncia.

Vale recordar que hace una semana el Distrito anunció cambios en la gestión de basuras, con el objetivo de disminuir la presencia de desechos en los espacios públicos. Además de la intensificación del servicio de recolección y limpieza, también se advirtió sobre el fortalecimiento de los operativos para sancionar a los ciudadanos que no respeten las normas en relación con el manejo de los residuos, mencionadas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Así, la administración distrital también determinó que los establecimientos comerciales que no hagan una correcta gestión de las basuras serán sellados por un día.

Recomendaciones para reciclar

La Alcaldía emitió unas recomendaciones para los ciudadanos, en cuanto al manejo de las basuras y el reciclaje:

1. Separar los residuos óptimamente desde los hogares, (separando el material aprovechable del no aprovechable). Siendo los residuos aprovechables el cartón, papel, plástico y vidrio. Y los no aprovechables, que son los que no se vuelven a utilizar.

2. Disponer los residuos aprovechables en una bolsa blanca (limpios y secos). Y los no aprovechables en una bolsa negra.

3. Conocer los horarios del camión recolector en cada barrio, esta información se puede consultar en: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/quenosevuelvapaisaje o en la página de la UAESP: https://www.uaesp.gov.co/.

