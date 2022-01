Claudia López pidió judicializar a los responsables del asesinato de Hildebrando

"A la Fiscalía le pido judicializar lo antes posible a los responsables del asesinato infame del conductor del bus", compartió la alcaldesa Claudia López. Foto: Alcaldía

La alcaldesa de Bogotá Claudia López se refirió al lamentable hecho del pasado 25 de enero, en el que Hildebrando Rivera, conductor de un camión arrolló a una mujer indígena embarazada y a su hija cerca de Funza (Cundinamarca), las dos perdieron la vida. Momentos después el hombre fue abordado por personas que lo agredieron de muerte.

Claudia López dijo que para Bogotá es inaceptable que haya acciones de venganza y de asesinato “como hubo en el caso del conductor que de manera obviamente involuntaria produjo un accidente”, la alcaldesa también pidió a la Fiscalía General de la Nación “sin dilaciones judicializar a quienes asesinaron al conductor que se vio involucrado en ese accidente”.

“Doloroso el accidente por su puesto. Pero es que los indígenas no deberían estar deambulando por una carretera en Funza, deberían estar en su resguardo en el Chocó o en Risaralda”, concluyó.

Un llamado de atención al Ministerio de Defensa

La alcaldesa aprovechó la intervención para referirse al Ministerio de Defensa, y compartió que: “mientras Colombia sea una mar de corrupción, desplazamiento, asesinato de nuestra fuerza pública, pues no vamos a poder desafortunadamente mejorar más de lo que ya hemos logrado hacer, los indicies de seguridad de las ciudades. Si en Colombia no ha paz y no hay seguridad, lo que hay es un mar de corrupción, violencia y narcotráfico, las ciudades vamos a seguir recibiendo desplazados, las ciudades vamos a recibir presiones de inseguridad. Necesitamos que el Ministerio de Defensa sea capaz de defender a los colombianos”.

Y es que la López confirmó que en el año 2020 Bogotá tuvo cerca de 2.800 personas desplazadas por violencia, la gran mayoría de ellas fueron población emberá, además, compartió que dos años después de ese desplazamiento, el Gobierno Nacional no les ha cumplido con la seguridad en sus resguardos ni lun retorno seguro.

“La solución es que no saquen a la gente a plomo de los demás municipios de Colombia y de los demás resguardos de Colombia para que terminen como desplazados en Bogotá”, agregó la alcaldesa, e insistió también para que la Unidad para las Víctimas aseguren el retorno seguro de la población emberá. “La población emberá o cualquier otra población no tiene por qué andar deambulando por ciudades fuera de sus resguardos, llevamos dos años con esa situación”:

